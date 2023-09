La Foto de Fernando de Haro: "Se alegran de que haya un camino por el que avanzar"

La foto de hoy es de Patricia de Melo. Foto tomada con los árboles ya desnudos, arboles desnudos al borde de una carretera estrecha. Dos niñas, retratadas de espaldas, están sobre el asfalto con sus bicicletas. No pe-da-lean todavía, miran al horizonte. Es el horizonte de un día encapotado con nubes de ceniza y algunas manchas claras. A lo lejos una ermita blanca. Las dos niñas de rosa, una con un chubasquero de chicle, la otra con una cazadora de sandía. También el guardabarros de la bici más pequeña es rosa. . Las dos niñas, con la mano en el manillar, parecen estar calculando el esfuerzo que les va a costar subir el repecho que tienen delante, que están calculando el tiempo que les llevará acercarse al lugar en el que el sol se precipita todas las tardes, que están calculando la ruta y el rumbo, las ventajas y las desventajas del camino, que están proyectando, planificando el viaje. Nada más lejos de la realidad. Las dos niñas, mirando el horizonte, no hacen ejercicio alguno de ideación. Solo miran la carretera, se alegran de que haya un camino por el que avanzar, se alegran de que no todo sea monte, han perdido el miedo a perderse, a despistarse. Los arboles desnudos no han muerto, solo duermen. Las nubes de luto son pasajeras. El rosa no es de barbie sino de flor hermosa y de suave olor.