La foto de Fernando de Haro: "Le acompaña su nieta de la que no recuerda el nombre"

Retrato de la sudafricana Lee-Ann Olwage que ha ganado uno de los premios del World Press Photo. La foto está tomada en una habitación con una puerta de madera que da a la calle y por la que entra mucha luz. Las paredes de la habitación, pintadas de color tabaco, están sucias. Cuelga de una de esas paredes un calendario del año 2023, un visillo coqueto que tapa una ventana cerrada y una mochila con largos pinceles. Una pequeña estatua de la Virgen, que reposa en una repisilla de cristal, mira con mucha ternura cómo se arreglan el Dada Paul y su nieta. El Dada Paul se ha quedado en un suspiro, es un abuelo canijo. Su traje claro de los domingos se le ha quedado grande, los puños y los cuellos de una camisa a rayas no tapan ya más que pellejo y huesos. El abuelo Dada Paul tiene la piel de color caoba, las orejas y los ojos pequeños, la nariz chata incluso para un negro. Las cejas se le han borrado. Y la barbilla navega adelantada respecto el resto de la cara. Dada Paul se termina de abotonar la camisa y su nieta, también muy elegante, le imita el gesto. Dada Paul no se acuerda del nombre de su nieta, pero sabe que le quiere mucho. Dada Paul es el único de la familia que vive con su padre y con su abuelo que murieron hace mucho tiempo pero que siguen vivos para Dada Paul. Su padre y su abuelo reposan del cementerio pero entran y salen de la habitación donde esté Dada Paul y hablan con él.. Dada Paul se olvida de meterse en la boca la cuchara del potaje pero tiene muy claro que la mano que le ofrece esa cuchara es una mano amiga de la que se puede fiar. Dada Paul no recuerda cómo es la calle a la que saldrá por la puerta pero sabe que será una calle bonita porque le acompaña su nieta de la que no recuerda el nombre.