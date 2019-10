La foto: "La entrega a un destino fatal"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País y su protagonista está encelado tras unos cristales. El fotógrafo, Albert García, ha tirado la foto detrás de una ventana o de un escaparate para preservar al hombre de mediana edad que se encuentra ante cuatro o cinco pantallas. Pantallas en las que se ve un carrera de caballos y los resultados de competiciones deportivas. Esta el protagonista de la foto concentrado, mientras teclea con la mano derecha se lleva la mano izquierda al cuello, y hay algo en la forma en la que está sentado que parece querer expresar derrota, entrega rendida a un destino fatal. Que el protagonista de la foto sabe perfectamente que no debe estar bajo esas pantallas, que sabe que nunca recuperará lo que ha perdido, que no ha perdido solo dinero, ha perdido confianzas, abrazos, palabras dulces al llegar a casa, compañías, sabe que no debería estar allí, que no debería haber vuelto a entrar en el local, que no se debe entregar la vida a la fortuna que es una diosa tirana, el protagonista de la foto sabe que no se debe pero sabe también que los fríos principios del deber son como un cable de funambulista suspendido a 100 metros de altura solo útil para los muy entrenados, para los muy virtuosos, para los muy templados. No se debe pero los fríos principios del deber son incapaces de dar calor, consuelo y compañía cuando uno se desvela en la noche y sabe que lo ha hecho mal, que ha entrado donde no tenía que entrar, que ha apostado lo que no tenía que apostar, los fríos principios del deber nunca se hacen cargo de uno cuando está delante de una pantalla y ve el rostro de alguien que ha traicionado, que ha mentido, que ha vuelto a fallar.