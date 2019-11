La foto: "Buscamos agua que nos permita empezar otra vez como si fuéramos niños recién bañados"

La foto que me ha llamado la atención la publica El País. Es una imagen chiquita de tres mujeres que se bañan en un río. Dos de ellas visten saris encarnados, de un rojo entre cereza y caramelo, con esa magia que tienen los colores en la India. Llevan las mujeres muchas pulseras. La tercera del grupo con sari verde, agachada, parece estar tomando los vapores. El cauce del río Yamuna, río sagrado, está cubierto de un manto blanco que parece nieve, pero las mujeres no tienen frío y la aparente nevada es en realidad una espuma muy poca sana de detergentes industriales. A las mujeres nos parece importarles, se bañan vestidas, devotas, sonrientes. Están celebrando un viejo rito védico dedicado al sol con el que se sumergen y se sumergen otra vez en un agua de la quieren salir limpias, limpias para empezar de nuevo. Y nosotros los occidentales con condescendencia y superioridad miramos la escena y pensamos que esta tres mujeres son muy primitivas, pensamos eso cuando también nosotros andamos buscando una fuentecica, un regato, un arroyo, una rivera que nos lave porque a las tres de la madugrada, a la hora de la desesperación, nos despertamos sobresaltados después de que una culpa nos haya pinchado en lo más profundo del sueño, porque esa cabronada que nos ha salido quiere silenciar la voz que nos dice que nos manchamos por completo con aquello que hicimos, porque salimos ávidos a comprar cualquier cosa que no nos hace falta porque no la queremos escuchar, buscamos una fuentecica o un regato porque nosotros muy modernos somos como las tres mujeres de la foto, estamos como ellas buscando en algún sitio agua que deje atrás las palabras mal dichas, el dolor causado, buscamos agua que nos permita empezar otra vez como si fuéramos niños recién bañados. La diferencia es que las tres mujeres de la foto lo saben, nosotros no.