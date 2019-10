La foto: "Benditas lágrimas"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el ABC. Es una imagen grande, tomada en París, en una calle que ha sido acordonada por la policía. Aparece en primer plano, sin foco, el morro de un camión rojo. Y detrás hay una ambulancia también roja y una señal de prohibido, también colorada. Todo tiene el color de la sangre en este retrato que capta los minutos posteriores a un apuñalamiento con muchos muertos en la capital francesa. En el centro de la imagen aparecen los que supongo que son dos miembros de la policía científica. Son una chica y un chico, vestidos con un mono negro muy limpio y muy elegante, con botas negras y mucho material, supongo que para tomar muestras. La chica lleva en la mano un maletín, y en el brazo un chavichaque eléctrico que debe pesar mucho y del cuello le cuelgan dos teléfonos. Es sin duda una mujer fuerte, con el pelo recogido y un tatuaje en la muñeca. Avanza con su decisión. Pero su rostro está descompuesto por una mueca de llanto. Llora sin que todavía le hayan asomado las lágrimas. La boca cerrada, los carrillos ligeramente hacia arriba, la mirada en el suelo dicen de una pena muy fresca, de un dolor recién brotado, de un corazón que se ha quedado encerrado en un puño. El rostro de la muerte, quizás de la muerte de unos compañeros, ha sorprendido a esta mujer que lo ha visto casi todo. Y es fácil imaginarse que, después de años de reflexión, de entrenamiento, la chica de la foto había aprendido a no implicarse, a establecer una barrera ante el dolor ajeno. Porque no hay quien lo soporte, porque hay que ser frío, porque de otro modo luego no se puede llevar a una vida normal. La vida es limitada-. Pero el alto y fuerte edificio de reflexión y de autocontrol que debía protegerla de la compasión se ha derrumbado en un instante. Lo construido por la reflexión, por la teoría del distanciamiento ha sido inútil, se ha abierto una brecha de humanidad dolorida al ver el rostro de la muerte en los compañeros. Y las lágrimas, las benditas lágrimas, le han rodado por el rostro dejando constancia de la soberannía de los hechos sobre la distancia calculada. Benditas lágrimas .