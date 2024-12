Se forma como bailarina en Corea del Sur y cuando va a un evento a León le impresiona lo que le dicen unas vecinas al verla

Hace unas semanas nos sorprendíamos con lo que ocurría en Corea del Sur. Desafortunadamente, no se trataba de noticias buenas, sino que se trataba de un intento de desestabilización del gobierno a través de la oposición en el parlamento, que obligaba al presidente a declarar la Ley Marcial.

Ahora mismo, y después de unas semanas de profunda crisis, el país se encuentra en una situación muy delicada. Y te habrás dado cuenta de que, si no llega a ser por esto, no habríamos hablado de Corea del Sur.

EFE Protestas en Corea del Sur

Y es que es un país (de 52 millones de habitantes, nada más y nada menos) que no suele ser muy mencionado a no ser que no sea por un aspecto mucho más conciliador: la cultura.

En los últimos años, su género musical propio, el K-Pop, no ha hecho sino crecer. Grupos como BTS o Blackpink han tomado muchísima relevancia en la industria musical internacional, y su creciente número de fans alrededor del mundo puede dar fe de ello.

Además, conocemos a Corea del Sur por otros aspectos, como por ser fabricantes de microchips, por su alta cosmética, o por su falta de fracaso escolar.

Es un país de lo más interesante que en 'La Tarde' queremos analizar. Y lo hacemos con dos jóvenes apasionadas de la cultura k-poper, tanto, que se han formado como bailarinas de este género.

Un evento en León que les dejó perplejas

Andrea y María son de Alicante y Madrid y eran pequeñas cuando se interesaron por el género K-Pop. Poco a poco, fueron investigando en el tema y, más tarde, decidieron formarse como bailarinas en este género que, dicho sea de paso, es bastante exigente.

Ambas se conocieron cuando formaron su grupo de baile Red Flag Dance Crew, que, lo creas o no, se coronaron como las campeonas en España de baile de K-pop. Les llevó a Corea del Sur para participar en el mundial y se hicieron, para orgullo de todos los españoles, con la medalla de bronce.

“Fuimos campeonas en España y ahí quedamos bronce. Es una mezcla de muchísimos géneros diferentes. Solo bailamos, con el concepto de los artistas lo convertimos en un concepto diferente, está gustando mucho” decían en 'La Tarde'.

“En el 2019 ya me dediqué al baile, nos han pedido muchas fotografías en Corea del Sur, nos vieron 8.000 personas” contaban. Y es que por su perfecta destreza, son conocidas en el mundillo del K-Pop.

Y no solo eso, porque cuando fueron a un evento a León, no dieron crédito de lo que les pasó con unas vecinas de allí. “Fuimos a León, para un evento, y cuatro chicas se nos pararon para decirnos que bailábamos muy bien, y eso que lo hacemos por amor al arte” explicaban.

Bailan tan bien y con tanta disciplina, que llegaron a formarse en Corea del Sur. “Hemos estado en varias academias de baile allí, es mucha la disciplina, son como un reloj, abren todo el día. Se toman todo muy en serio, con todo van muy en serio

No sabemos si se puede vivir del K-Pop en España, está en pleno crecimiento” confesaba.

La cosmética surcoreana, en auge y crecimiento

Otra de las cosas que conocemos de Corea del Sur es su perfecta cosmética. De hecho, si te pasas por perfumerías españolas, en tu ciudad mismamente, encontrarás productos importados del país que son altamente interesantes y buenos para nuestra piel.

No es de extrañar que muchas influencers incluyan en sus rutinas faciales productos de Corea del Sur. Eduardo Senante es farmacéutico especializado en cosmética y contaba en 'La Tarde' el secreto de estos productos tan cotizados.





“Son productos cosméticos de alta calidad, las nuevas generaciones están muy influenciados por los rituales de belleza coreanos” comenzaba contando.

“Ahí hay mucha cultura por el cuidado de la piel, lo ven como algo normal, parte del desarrollo personal” explicaba.

Y es que llegan a tener rutinas de diez pasos o más.