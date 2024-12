Un joven, desde Seúl, cuenta a COPE cómo ha vivido la imposición de la ley marcial: “Estoy asustado”

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha sorprendido al mundo con un intento de autogolpe de Estado. Con la excusa de que la oposición, según él, tiene contactos con Corea del Norte, y está tratando de subvertir el orden constitucional, este martes impuso la ley marcial.

Se trata de un régimen excepcional en el que las autoridades militares asumen el control de las funciones del gobierno civil, algo que solo sucede, o debería suceder, en una situación de emergencia extrema, como puede ser una guerra, una invasión, levantamientos o catástrofes graves.

RESTRICCIONES

Con la ley marcial, se suspenden las libertades civiles. Derechos fundamentales, como la libertad de prensa, reunión y expresión, pueden ser limitados. También se restringen, por ejemplo, los movimientos de la población mediante toques de queda.

Actualmente, Corea del Sur es una democracia consolidada y el uso de la ley marcial es un tema muy sensible porque evoca a otros tiempos de líderes autoritarios. Por ello, su imposición provocó este martes una conmoción en la ciudadanía, que llevó a la gente a salir a las calles para protestar.

TENSIÓN EN EL PARLAMENTO

Cientos de personas se manifestaron frente a la Asamblea Nacional, reclamando la dimisión del presidente, mientras los militares trataban de frenar a esos manifestantes por las calles de Seúl e impedían que los diputados entraran en la Asamblea Nacional. Al final, esos diputados consiguieron entrar al Parlamento y levantaron la ley marcial con una votación.

Momentos de muchísima tensión como ha relatado en La Tarde la corresponsal de COPE en la zona, Inma Bonet: “Tensión y desconcierto porque el movimiento del presidente no se lo esperaba absolutamente nadie. Tras su anuncio, el Parlamento se apresuró a convocar una sesión de urgencia y, en paralelo, llegaban las imágenes que han dado la vuelta al mundo en las que se veía al ejército llegando a la sede del Poder Legislativo y los encontronazos con los diputados, mientras a las afueras del recinto miles de manifestantes pedían que se pusiera fin a la ley marcial”.

Finalmente, con el apoyo de 190 de los 300 miembros parlamentarios presentes, algunos de ellos del propio partido del presidente, se aprobó esta moción que exigía la revocación de la ley marcial. Un par de horas más tarde, al presidente Yoon-Suk-yeol, no le quedó más remedio que levantarla.

POPULARIDAD, EN CAÍDA

Tanto la población como los analistas consideran este movimiento del presidente como una maniobra para mantenerse al frente del Ejecutivo.

“El presidente se veía con las manos atadas. Yoon se enfrenta a una caída en picado de su popularidad y tiene cada vez más dificultades para gobernar porque no goza de mayoría parlamentaria. La oposición acababa de aprobar de forma urgente, y a través de una comisión parlamentaria, un recorte presupuestario bastante grande para 2025 y, además, había presentado mociones para destituir al fiscal general del estado y al auditor estatal. Así que podemos entender esto como una especie de pulso político del presidente con la oposición”, explica la corresponsal de COPE a Pilar García Muñiz.

La puerta principal de la Asamblea Nacional en Seúl abarrotada de gente - EFE

En La Tarde de COPE también han analizado el perfil del presidente de Corea del Sur, ya que se trata de un antiguo fiscal conocido por llevar a cabo una cruzada implacable contra la corrupción. De hecho, fue el responsable de que varios expresidentes y famosos empresarios, entre ellos el líder del conglomerado Samsung, acabasen en prisión hace unos años.

Yoon, como ha explicado Inma Bonet en COPE, no tiene experiencia política, debutó con su candidatura a las elecciones de 2022, y su victoria fue la más reñida desde que se instauró la democracia en el país en 1987. Una paradoja teniendo en cuenta que su mujer ahora está acusada de cometer varios fraudes, lo que también ha afectado a la fama del presidente.

AFECTADOS EN COPE

A Mariana Aguilar, que es concejala de Turismo de Córdoba, la imposición de la ley marcial le ha pillado en Seúl. En La Tarde de COPE nos ha descrito cómo está la situación ahora mismo allí.

“La ciudad está con calma relativa. Es cierto que nunca ha cesado la actividad. Actualmente, si nos asomamos o salimos a las calles, podemos notar bastante presencia policial. Los ciudadanos, con muchísima precaución, y todo el mundo, muy pendiente de la información para ver cómo van transcurriendo las horas”, explica Mariana, que ha subrayado que desde la Embajada les han dado una serie de recomendaciones, como no frecuentar algunas zonas.

“No hemos vivido escenas de inseguridad. Sí de incertidumbre, sí de una calma tensionada, pero actualmente no valoramos que haya una inseguridad en las calles, pero sí muchísima precaución. Aunque por el perfil de la gente de Corea del Sur, que es gente muy disciplinada, la ciudad nunca ha cesado en su actividad”, insiste esta española.

Soldados se preparan para entrar en la Asamblea Nacional en Seúl - EFE

También hemos conocido el testimonio de Jairo. Tiene 18 años, es de Colombia y vive con su madre en Seúl desde hace ocho años. A él, la imposición de esta ley marcial le pilló jugando con sus amigos.

“Al principio, sí me asusté porque no sabía qué era. Después, me enteré investigando en internet qué significa la ley marcial. Estoy asustado. Durante las dos horas y media que duró, sí tenía miedo, estaba preocupado por qué iba a pasar con nosotros”, ha relatado este joven.

La gran incógnita es qué va a pasar ahora. La oposición y la ciudadanía exigen la dimisión del presidente y, de hecho, ya han renunciado diez de los asesores más cercanos a él. Por su parte, el ministro de Defensa ha pedido disculpas y ha asumido la responsabilidad de lo ocurrido.