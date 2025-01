Un forense aclara la verdadera razón por la que las asesinas de Isabel Carrasco han pedido perdón: nada que ver con una rebaja de pena

12 de mayo de 2014, pasan poco más de las cinco de la tarde, pasarela peatonal sobre el río Bernesga, en León. Es el escenario del crimen de la entonces presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Con tres disparos, uno de ellos por la espalda, la política del Partido Popular era asesinada.

Las asesinas, Monserrat González y Triana Martínez, son madre e hija. Es Monserrat quien dispara a la política para, después, reunirse con su hija y entregarle el arma. Lo que no esperaban es que un policía jubilado viera lo ocurrido y siguiera de cerca a la asesina, provocando la inmediata detención.

En el juicio, ambas fueron condenadas a 22 y 20 años de prisión, y una tercera persona, Raquel Gago, amiga de Triana, fue condenada a 5 años inicialmente por ser cómplice, ya que escondió el arma del crimen.

En ese mismo juicio, Monserrat aseguraba no arrepentirse del crimen, ya que consideraba que Isabel Carrasco había hecho la vida imposible a su hija, que había trabajado junto a la política y con la que se había enfrentado por motivos laborales.

Alamy Stock Photo Diputación de León

“Pensaba que si no iba mi hija... preferí ella que no mi hija, ella estaba tan mal y ella iba a seguir haciéndole la vida imposible. No estoy arrepentida, porque si no mentiría” aseguraba.

Sin embargo, esa situación ha cambiado ahora, tras diez años del hecho. Ambas, madre e hija, han enviado una carta por la que dicen arrepentirse del hecho y se comprometen a no causar más dolor a la familia de Isabel Carrasco.

Su abogado las defiende y habla de un “arrepentimiento sincero” desde la cárcel. Pero, ¿pueden darse unas disculpas sinceras tras cometer un asesinato del que no se habían arrepentido previamente? ¿Buscan algún beneficio penitenciario con ello?

La dificultad de la reinserción sin arrepentimiento

El asesinato de Isabel Carrasco conmocionó a toda la ciudad de León, pero también sacudió a toda España, ya que se trataba de un crimen frío motivado por la venganza. Además, se da la circunstancia de que fue la madre de ella quien decidió dar este paso, considerando que su hija estaba “humillada y vejada” por la política.

El doctor José Cabrera es psiquiatra forense y ha pasado, como él mismo explicaba, prácticamente toda su vida laboral en la cárcel estudiando a las personas que cometen homicidios. A su cargo ha tenido más de 700.

Él mismo explicaba la dificultad de la reinserción en la sociedad tras cometer un crimen así. “La capacidad de reinserción es muy limitada, hay mucho equipo de psicólogos, psiquiatras, pero cada homicidio es un caso único. Estas mujeres mataron a Isabel porque creían que no podían hacer otra cosa” comenzaba explicando.

Alberto Ruiz / Europa Press Coche de la Guardia Civil

Por eso mismo, él aludía a la verdadera razón por la que han escrito esta carta de arrepentimiento, que poco tiene que ver con un beneficio penitenciario. “Es posible que escriba la carta no para un beneficio, sino para dejar claro que creía en ese momento que era lo único que podía hacer por su hija, y ahora dice que no va a hacer ningún daño más” expresaba.

“Claro, solo quería matar a esa persona. Si al día siguiente la hubieran dejado en libertad, no hubiera matado a nadie más, porque era puntual y específica, la realidad para mí es que no dice mucho esta carta” aseguraba.

Si bien ellas aseguran que la cárcel las ha transformado, el forense piensa que la prisión no cambia tanto. “En la cárcel se aprenden pocas cosas, sinceramente”.

El perfil psicológico de las asesinas

Monserrat fue evaluada durante el juicio psicológicamente y no le detectaron ninguna patología grave que le impidiese tener conciencia de lo que había hecho. Sin embargo, sí detectaron una personalidad dominante y autoritaria.

“Son mecanismos muy simples, una madre y una hija. La madre considera que esta hija está perseguida, humillada y vejada por esta persona, y en su pensamiento dice van a acabar con mi hija, y no es que delire, en su mente esa mujer “canalla” no se merece vivir” comenzaba explicando el psiquiatra forense.

“El cerebro empieza a dar vueltas y uno se encuentra justificado a la hora de decir se acabó, o mi hija o ella, no hay idea psicótica, solo es convencimiento” aseguraba.

Además, dice, todo esto está agravada por la relación “no sana” que tenían madre e hija, en la que existía una simbiosis que provocaba una dinámica que “se intoxica”.

Sin embargo, el profesional ha querido insistir en la importancia del perdón. “El perdón nace con el cristianismo, es la parte más excelsa del amor y lo hemos acumulado en los códigos penales como un elemento de esperanza ante el crimen, la mayoría de las personas que pasan por prisión no vuelven a delinquir, y es una esperanza” sentenciaba.