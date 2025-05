El aviso de Manolo Lama al Inter en la final de la Champions League: "Si los viera Luis Aragonés..."

Madrid - Publicado el 31 may 2025, 21:56 - Actualizado 31 may 2025, 22:00

PSG e Inter de Milán se enfrentan este sábado en la final de la Liga de Campeones, en un encuentro que comenzó a las 21:00h en Munich.

onces

El PSG se enfrentó al Inter en la final de la Liga de Campeones con su alineación tipo, incluido Désiré Doué (Bradley Barcola será suplente). Enfrente, el conjunto italiano contó con Benjamin Pavard, recuperado de una lesión en un tobillo para completar el once de gala del equipo de Simone Inzhaghi.

El once del PSG fue el formado por Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

dpa/picture-alliance / Cordon Press El once del PSG en la final de la Liga de Campeones ante el PSG

La alineación del Inter fue la compuesta por: Sommer; Dumfries, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Thuram y Lautaro Martínez.

dpa/picture-alliance / Cordon Press El once del Inter en la final de la Champions League ante el PSG

inter

Los interistas disputan la final con su tercera equipación, la amarilla. Algo histórico, pues nunca antes el equipo ‘nerazzurro’ jugó un partido tan importante con su tercera indumentaria.

¿El motivo? Todo apunta a la superstición, pero no por el color en sí como pudiera parecer. En España, por ejemplo, el amarillo se asocia a la mala suerte. Pero no es así en Italia, donde el 'Viola', el morado, es el considerado como 'gafe', pese a que equipos como la 'Fiore' no tengan problemas en vestirlo.

De hecho en Italia, ningún actor de teatro, por ejemplo, estrena su obra vestido de 'viola', pues se considera que dará mala suerte y será un fracaso.

En este caso es por otra superstición. Y es que la única derrota de los italianos en esta edición de 'Champions' llegó con la segunda equipación, la blanca, ante el Bayer Leverkusen. Quedó descartada automáticamente. Con la amarilla, en cambio, dos victorias en Europa.

La principal, la clásica, la de rayas negras y azules, no está disponible al ser el Inter el visitante y coincidir con la vestimenta del PSG.

Al color amarillo hizo referencia Manolo Lama antes del comienzo de la final: "Si los viera Luis Aragonés...". El Sabio de Hortaleza estaba muy en contra de jugar con ese color por esos motivos de superstición.