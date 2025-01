Hace carrera como deportista de élite, va a los juegos Paralímpicos y una sola llamada le lleva a la cárcel: “Impactado”

Una de esas cosas intrínsecas al ser humano que, además nos impulsa a ser mejores, es la de desafiar cualquier límite. Convertir lo imposible en posible y hacer gala de haber superado cualquier reto. Algo que, poéticamente puede resultar precioso, pero que llevado a la práctica no lo es tanto.

Por eso mismo, nos asombran tantísimo esas historias tan inspiradoras de personas que son capaces de sobreponerse a cualquier dificultad. Historias como la de Pol Makuri.

Quizá, sobre todo si eres un aficionado del deporte, su nombre te suene y mucho, y si no, déjanos hacerte las presentaciones oportunas para que entiendas por qué su historia debería servirte como motor de vida.





Él nació en Bolivia y fue entonces cuando le detectaron hemiparesia. Esto significa, básicamente, que tiene debilidad o falta de control en la mitad de su cuerpo. En su caso, en la mitad derecha.

Sin embargo, esta discapacidad nunca ha podido con él, y lo que ha hecho ha sido hacer uso de ella como buenamente ha podido para inspirar al resto. Así pues, se convirtió en deportista de élite.

De la afición a la competición

Pol nació en La Paz y desde muy pequeño ha sentido una gran conexión con la naturaleza, algo que se convirtió en un rasgo característico y que le volvió invencible.

Ha superado cumbres de más de 4.000 metros, ha hecho esquí de fondo a niveles insospechados y se ha convertido en el primer español con parálisis cerebral en participar en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

Todo, por la forma que ha tenido de entender su discapacidad y de hacerla ilimitada. “Entendí qué me pasaba desde pequeño, mis padres y familia me lo contaron cómo era, no era una traba para mí aunque nos hagamos mil preguntas. Cuando veo todo lo que me está dando, es increíble” comenzaba explicando en 'La Tarde'.

Dice que su discapacidad es la típica que te sucede cuando tienes un ictus, pero él considera que es una ventaja haber nacido directamente con ella. “Como es de nacimiento no he tenido vida fuera de la discapacidad, me ha permitido llegar a estos retos” decía.

Retos como competir internacionalmente en el deporte de élite. Lo que empezó como una afición, se terminó convirtiendo en toda una profesión.

“A los 19 años empecé a competir, no era mi idea porque estaba jugando a hockey en un equipo ordinario, pero vi que podía sacar una mejor versión y decidí el esquí de fondo y montaña, mi idea era pasar más horas en la naturaleza” contaba.

“Pero conocí a una persona con discapacidad que había competido y se me encendió la bombilla” resumía. Así pues, comenzó a competir profesionalmente, lo que le llevó a los Juegos Paralímpicos de 2022 de invierno.

Algo que jugó un gran papel en su salud mental. “Tienes emociones y tienes que analizar muchas cosas, te conviertes en la primera persona en llegar a unos juegos así, tardé un año entero en sacar estas emociones, he hablado con diferentes psicólogos” explicaba.

Lo que no esperaba es que, después de esos Juegos, recibiera una llamada que lo puso todo patas arriba.

La llamada que lo cambió todo

Su historia, como lees, es inspiradora de principio a fin. Cuando terminó sus juegos, con lo que aquello suponía, le hicieron un documental haciendo una maratón de montaña. Un largometraje que estrenó en su pueblo y que lo cambió todo.

“Hicimos un estreno en mi pueblo y los trabajadores de la cárcel vieron el documental y les pareció buena idea hacer en la cárcel charlas e incluso correr con ellos. A partir de ahí empezaron a llamarme” decía.

DOÑA CASILDA Pol Makuri

Su historia empezó a correr en las cárceles y ahora las charlas en prisiones son una constante en su vida. “Entrar es impactante, he podido ver módulos, celdas... He interactuado con ellos y compartido con ellos, son momentos impresionantes” explicaba.

Allí, ha conocido a muchísimas personas que le han cambiado la vida. “En una me hicieron muchas dedicatorias, me impactó que a muchos les sirvió mi charla para crecer como personas”.