Fernando de Haro, tras su vuelta de Polonia: "Son personas como tú y como yo, sorprendidos por una guerra"

Siempre que vuelvo de una zona de conflicto tengo una sensación parecida, es la sensación que hoy me ha embargado cuando he aterrizado, he visto las calles de Madrid. Es la sensación de que la vida es normal, la gente va y viene sin tener que atender a miles de refugiados. Hoy me he encontrado a una señora con una maleta y he dado un salto, y me he tenido que decir que esa señora no escapa de la guerra, simplemente está haciendo un viaje.

Me han preguntado si era la peor situación que he visto. Yo he cubierto y hecho documentales con refugiados de Siria, de Irak, de Nigeria. He estado en la Guerra de Irak, he estado en la Guerra de Siria. Hacer comparaciones es absolutamente absurdo pero es la primera vez que he estado informando sobre refugiados de un país europeo. Nunca pensé que iba a informar de esto. Siempre que vuelves de una situación así se te queda en la memoria y en el corazón la cara de cuatro o cinco personas.

Te acuestas pensando que podrían ser tu hija, tu cuñada, porque fundamentalmente son mujeres. Y piensas que hay que seguir contándolo, que hay que seguir trasladando el drama de personas que han tenido que salir de su casa, que han tenido que elegir su destino en un minuto, en dos minutos. Si se iban a Alemania, si se iban a Polonia, si se iban a otra parte de Europa. Y que esas personas son como tú y como yo, simplemente les ha sorprendido una guerra.

He estado allí para poder contártelo y para que podamos tener en cuenta que detrás de toda esta avalancha de información y las imágenes de las bombas, hay personas, rostros, ojos claros. La mayoría aquí tiene ojos claros que lloran, que piden ayuda, que a veces ni siquiera pueden hablar.