Fernando de Haro: "No solo es necesario tener dinero europeo, hay que saber gastarlo y tener proyectos"

Esta noche, como ayer por la noche, se va a ver encima de una de las torres de la Sagrada Familia de Barcelona una estrella. La estrella está sobre la Torre de María, la segunda torre más alta del templo concebido por Gaudí. Han pasado casi cien años desde que Gaudí fuera atropellado por un tranvía. La Sagrada Familia no está terminada y posiblemente no esté terminada hasta 2030. En vida de Gaudí, cuando le apremiaban porque era evidente que no iba a poder acabarla antes de pasar a mejor vida, siempre decía que su cliente no tenía prisa. También en este Gaudí iba contracorriente, como en su manía de hacer columnas inclinadas para que se pareciesen a los bastones de las caminantes cansados, o en su obsesión por que la arquitectura fuera una forma de ordenar la luz. Gaudí empezó una gran obra que sabía que no iba a acabar, era un gran devoto del largo plazo y no estaba muy pendiente de los resultados inmediatos. Un poco de Gaudí ya nos vendría bien.

El Covid no nos da buenas noticias cuando se acerca la Navidad, España roza el riesgo alto de incidencia y todavía tendremos que esperar unos 10 días para saber qué ha pasado en este puente. Y eso será a cuatro días de Nochebuena. El Covid no nos da buenas noticias pero la economía nos deja un posible empujón. Posible. Bruselas ha dado el visto bueno al PERTE del coche eléctrico. ¿Qué es un PERTE? Los PERTE son los proyectos para recibir el dinero del fondo europeo creado para hacer frente al Covid. En verano el Gobierno aprobó un PERTE, un proyecto para desarrollar el coche eléctrico.

Ahora Bruselas le ha dado el visto bueno, y darle el visto bueno a este PERTE es darle el visto buenos a 3.000 millones de euros. Había mucha inquietud en el mundo de la empresa porque la cosa se estaba retrasando. En España hay dos sectores que tiran especialmente de la economía: el turismo y el sector del automóvil. Este puente ha habido una alta tasa de ocupación turística, pero ha sido de turismo nacional Las previsiones desdeñan que el próximo alcanzaríamos en torno al 85% o el 90% de lo que teníamos antes del Covid, y en 2023 ya volveríamos prácticamente a las cifras previas al Covid. No obstante, este escenario parece cada vez más difícil de alcanzar.

El turismo va a tardar en recuperarse. España es el segundo productor de vehículos en Europa, tras Alemania, y el octavo mundial. Nuestro país produce el 3% de los coches del mundo y así que nos viene fenomenal que nos lleguen ayudas para el desarrollo del coche eléctrico. En la actualidad, nuestro país solo cuenta con una flota de cerca de150.000 vehículos eléctricos, son pocos. Hay que adaptar las fábricas en un momento en el que hay escasez de semiconductores y hay parones en las plantas de las principales marcas. Además hay que aumentar los puntos de recarga. El dinero nos viene fenomenal. Pero estamos ante el mismo problema que tiene España para ejecutar las ayudas europeas. La administración española es lenta y os proyectos son complicados para poder acceder a las ayudas se deberán poner de acuerdo al menos un fabricante de baterías, un fabricante de automóviles y un fabricante de componentes. Aunque el programa se aprobó en julio hasta mediados de octubre solo se había presentado un proyecto el de Volkswagen. No solo es necesario tener dinero europeo, hay que saber gastarlo y tener proyectos.