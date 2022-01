Fernando de Haro: "Siempre tendremos una diferencia con Europa porque falta competencia y reformas"

Hemos hablado mucho en los últimos días de cerdos, pero poco de vacas. Y al parecer se ha hecho un descubrimiento importante. A las vacas le viene muy bien el metaverso, vivir en la realidad virtual. Cuando a las vacas se les ponen unos visores de realidad virtual, para que el animal disfrute de verdes prados, produce un 8% más de leche. O sea que no es solo Djokovic, al que le han vuelto a quitar el visado, el que vive en una realidad virtual. Lo de las vacas es muy significativo de los objetivos de cierto capitalismo digital: la cosa es estar fuera de la realidad real para ser más productivos, sobre todo para las empresas de capitalismo digital. La rebeldía ahora es instalarse en la realidad real.

Ya sabemos cuánto nos subió el precio de la luz, cuanto nos ha costado de más poner la lavadora en 2021. Hoy hemos conocido los detalles de cuánto nos subieron los precios el año pasado. Hemos pagado un 72% más por la luz que el año pasado. Pero el año pasado no solo subió la luz. Freir unas patatas con acelite de oliva o hacernos unos marracones ha sido un 15% más caro, fruta fresca (9%) o legumbre fresca (8%)¿Te acuerdas de cuándo Sánchez dijo que la luz en 2021 iba a estar por debajo del precio de 2018 que había sido el año más caro?

En su balance de final de año Sánchez sacó el conejo de la chistera y dijo que sí, que los de la tarifa que varía, los de la tarifa regulada, han pagado más pero que los otros no.

En España hay 11 millones de hogares con tarifa regulada. El precio es variable en función de lo que dictamine el mercado mayorista. Estos hogares pagarán más. La factura eléctrica del usuario medio en 2021 es un 21% más cara que en 2018 y ha habido una pequeña corrección. Hemos acabado con una subida de precios del 6,5%. Lo hemos contado ya otra vez en 'La Tarde', los precios suben en toda Europa por la subida del gas y de las materias primas, pero en España más. Los precios suben en España 1,5 más que en el resto de Europa. Eso sería normal si nuestra economía estuviera creciendo más que la media de la economía europea, pero eso no está ocurriendo. Eso sería normal si en España se hubieran producido importantes subidas salariales, pero eso no ha ocurrido, los sueldos han subido bastante menos que los precios. Todo sube más en España porque nuestra economía es menos eficiente, porque hay barreras para la competencia. El ejemplo del precio de los test de antígenos es clarificador. El Gobierno ha fijado un precio máximo en 2,94 euros. Se había convertido en una medida necesaria. Pero hubiera sido mejor que ese objetivo se hubiera alcanzado aumentado la competencia entre los que venden test. La venta de productos farmacéuticos que no requieren prescripción médica en supermercados aumentaría la competencia, reduciría los precios.

España es uno de los países de la UE donde la electricidad es más cara a pesar de que en lo esencial el sistema para fijar los precios es semejante. En España no hay suficiente competencia entre las estaciones de servicio, entre las constructoras, entre las empresas de defensa y en muchos más sectores. El precio del gas y de la electricidad debería relajarse tras el invierno, pero la bajada generalizada de precios tardará más de lo previsto. Y siempre tendremos una diferencia con Europa porque falta competencia y faltan reformas.