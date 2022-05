El caso de Fernando Torres Baena, en Gran Canaria, ha dado mucho de qué hablar las últimas semanas. El mayor depredador sexual de menores de España fue condenado a 302 años por el caso Kárate tras cometer 35 delitos de abuso sexual y 13 de corrupción de menores, siendo esta la pena más grande que se ha puesto en nuestro país a un pederasta. 302 años cárcel, autor 35 delitos abuso sexual y 13 de corrupción de menores.

La polémica se ha dado porque los años de condena han pasado a ser 13, además de porque el juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Las Palmas le ha concedido un permiso de tres días. Torres Baena era un karateka con gran prestigio internacional y dueño de un centro de artes marciales en Gran Canaria al que sus víctimas lo llamaron "el gimnasio de los horrores".





El preso utilizaba técnicas propias de las sectas. Durante su proceso judicial llegaron a testificar 61 menores, aunque, por aquel entonces, se jactaba de haber tenido relaciones con más de cien, a los que llamaba "los elegidos". Un caso que, como decimos, ha dado mucho de qué hablar y se trata de un caso que también se ha analizado en 'La Tarde', junto al escritor y columnista Daniel Gascón, y la colaboradora en asuntos de Interior y Sucesos, Cruz Morcillo.

Gascón ha matizado que estos tipos de casos son complicados, especialmente al tratarse "de delitos con tanta gente afectada". En cualquier caso, ha asegurado que las alarmas pueden llegar a saltar en estos casos "por la visibilidad y la alarma que generan estos delitos", pero los delincuentes sexuales "reinciden menos que otros delincuentes".

El factor clave que podría haber facilitado el permiso al mayor depredador sexual de menores de España

A continuación, Cruz Morcillo ha asegurado que aún no está claro cuándo se le concederá el permiso. "Se baraja a partir del día 14, pero no está claro. Una vez concedido, es prácticamente inminente". Morcillo ha contado que se trata de una decisión del juez de vigilancia penitenciaria. "Me viene a la cabeza el caso del pederasta de Lardero", ha subrayado". "Lo que dice el juez, basándose en dos informes, se le concede por su buen comportamiento durante 13 años y el aprovechamiento del tiempo". En este sentido, Cruz Morcillo ha asegurado que "me da cierto miedo cunado la Junta de Tratamiento no está de acuerdo, porque son los profesionales los que hacen el seguimiento diario de los internos".





En este sentido, la experta ha explicado que esta Junta de Tratamiento está conformada por todos aquellos profesionales y técnicos de la cárcel que hacen un "seguimiento de cada caso y consideran si es bueno o no. Si hay riesgo o no. Si esa persona sale de permiso. Aunque digan que no, también la Junta de Tratamiento estaba en contra de que se le diera", ha agregado.

Además, una de la pregunta que se ha hecho la copresentadora del programa, Pilar Cisneros, es en qué ha estado invirtiendo el tiempo Fernando Torres Baena. "Estudiar mucho. Empezó Derecho y ha hecho Antropología Social y Cultural por la UNED", ha desvelado. Además, ha contado que era "un preso de especial seguimiento", al cual hay que vigilar más "por la gravedad de los delitos". Además, ha asegurado que desde noviembre del año pasado, el pederasta se inició en un programa de control de agresores sexuales. "No son obligatorios pero sí se tienen en cuenta como un factor más a la hora de concederse los permisos", ha explicado.