Un experto explica en 'La Tarde' la última técnica en estudio para tratar el covid persistente

Mª Ángeles sufre una situación similar a la de un millón de personas, quienes no han tenido más remedio que convivir con el covid ya que este virus resiste su presencia en sus organismos.

Mª Ángeles tiene actualmente 41 años y la primera vez que se infectó por covid fue con 39 años. El covid le dio una tregua de bastantes meses sin síntomas, pero reapareció en abril de 2022. Los síntomas más frecuentes son: jaqueca, dolores musculares y náuseas. En su caso cuando lleva un par de horas trabajando le empieza a doler la cabeza y suele comenzarle a doler todo el cuerpo. Aunque estos tres síntomas sean los más frecuentes, dentro del cuadro sintomático del covid persistente se encuentran más de una veintena de síntomas.

"Estuve 10 meses de baja laboral", ha explicado Mª Ángeles. Además, tuvo que hablar con el servicio sanitario de su empresa y le concedieron coger una reducción de la jornada laboral. Pero "ahora en septiembre me gustaría volver a coger todas la horas laborales", ha explicado Mª Ángeles en 'La Tarde'.

El covid persistente no solo ha repercutido sobre su vida laboral, sino también en la forma de entender el ocio, ya que no puede viajar tanto. Además, cualquier plan que planee no tiene que suponerle mucho esfuerzo físico. "Al principio fue desesperante, pero después viaje a Granada y allí me pusieron un tratamiento con vitaminas y antidepresivos, gracias al cual alcancé mejoras sustanciales", ha explicado la paciente. Sin embargo, con la segunda infección volvió a tener síntomas a diario, la paciente se hace analíticas, pero "no hay un tratamiento para le covid persistente", incide la paciente.

Actualmente se está desarrollando una técnica denominada aféresis, la cual consiste en insertar agujas en las venas de forma externa y filtrar la sangre. Se trata de una técnica que actualmente se está testando en ensayos clínicos. Miquel Lozano Molero es Jefe de Sección de Hemoterapia en el Servicio de Hemoterapia y Hemostasia del Hospital Clínic Universitario de Barcelona ha podido actualizar la situación de las investigaciones con esta técnica.

En el caso del covid se trata el plasma, ya que se tiene la teoría de que en nuestro organismo hay unas proteínas que podrían estar detrás de los síntomas que afectan a un número significativo de personas. Ahora mismo, hay tres teorías que podrían explicar la persistencia de estos síntomas tras padecer covid.

La primera teoría tiene que ver con "el sistema inflamatorio, de tal forma que el sistema inmunitario queda inflamado y las proteínas asociadas a la inmunidad provocan los síntomas", ha explicado el jefe. En segundo lugar, se encuentra la teoría por la cual el virus se puede encontrar semanas después de la infección en el organismo. Y por último, "está la teoría relacionada con la existencia de fenómenos que desencadenan un exceso de la coagulación que generara estos síntomas", ha concluido el doctor.