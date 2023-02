El experto en energía Jorge Morales aclara si subirá el precio del diésel a partir del domingo

A partir del próximo 5 de febrero la Unión Europea va a dejar de comprar diésel y otros derivados del petróleo procedentes de Rusia. Se trata de una de las medidas acordadas en la última reunión de los 27 y Australia, dentro del plan de sanciones contra Moscú. Se calcula que con este embargo el Kremlin perderá 120 millones de euros cada día.

De todos modos, lo que más preocupa es cómo nos puede afectar a los ciudadanos. De hecho, según diversos analistas, estaríamos renunciando al equivalente a 14.000 piscinas olímpicas llenas de diésel cada año.

Ahora mismo en las gasolineras españolas estamos pagando el litro de diésel a unos 1,69 euros de media. Además, hay que tener en cuenta que en Europa el 42% de los coches todavía son de diésel, y aquí en España es más de la mitad de los vehículos en circulación. Por lo que es inevitable preguntarse si habrá a partir de ahora combustible para todos y, sobre todo, a qué precio.

Cerca de cumplirse un año del inicio de la guerra en Ucrania, todavía seguimos dependiendo energéticamente de Rusia. Antes de comenzar la invasión, la Unión Europea compraba a Moscú el 44% de las importaciones de diésel, pero desde el conflicto hemos seguido haciendo acopio, algo que no deja de ser contradictorio. Pero precisamente por ello, por haber adquirido reservas,no se prevén grandes cambios desde la próxima semana,según Jorge Morales de Labra, consultor energético y director de Próxima Energía. "No creemos que vaya a haber un problema de suministro ni tampoco de precios", asegura. Eso sí, a pesar de que el precio del diésel está bonificado fiscalmente con 10 céntimos de rebaja, tal y como recuerda el consultor, en las gasolineras está a un mayor precio que la gasolina, "lo que quiere decir que hay tensión en el mercado y no está equilibrado como estaba hace algo más de un año". Con lo cual, desde Próxima Energía auguran que el precio del diésel se mantendrá por encima durante bastante tiempo y no va a cambiar a corto plazo.

No va a haber falta de suministro

Aunque otros países pueden sufrir cierto desequilibrio en sus refinerias a la hora de producir combustibles, Morales de Labra destaca la estabilidad de España en este sentido: "La capacidad que tenemos de refino en general da, más o menos para abastecer el consumo del país. No tenemos que hacer grandes importaciones". El problema es que el mercado y el precio de los combustibles es internacional, y los niveles de autosuficiencia de cada país son diferentes. "Si una refinería española ve que el precio del diésel en Alemania es muy alto, en lugar de vender ese producto en España, lo puede vender en Alemania", explica el consultor energético. "Y, por tanto, sube el precio en España". Morales de Labra apunta que podemos estar tranquilos, por lo tanto, de que no va a haber falta de suministro en nuestro país, a pesar del incremento de precios.

Las refinerías españolas se encuentran ahora mismo en torno al 75% de su capacidad de refino, tal y como apunta el director de Próxima Energía, lo que quiere decir que aún pueden producir más. Por eso, prevé que comenzarán a producir más diésel de lo que venían haciendo hasta ahora, pero "no es algo inmediato que vayamos a ver de aquí a un par de semanas".

Para terminar, el consultor experto en energía aconseja a todos aquellos conductores de coches diésel que si están pensando en cambiar de vehículo, inviertan en uno eléctrico. "Es la solución a todo esto a largo plazo". Aunque Morales de Labra reconoce que de primeras supone un desembolso superior, "luego mes a mes se ahorra muchísimo dinero".