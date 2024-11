Un experto en comunicación aclara el detalle de la respuesta de Pablo Motos a Broncano que ha pasado inadvertido: cambiaría el relato

Ayer fue, según los expertos y espectadores, otro de esos días que recordaremos en la historia reciente de la televisión. Si el jueves pasado David Broncano, director de 'La Revuelta' en Televisión Española, cargaba contra su competencia directa, ayer era Pablo Motos quien respondía.

Recordarás que la semana pasada Broncano, al frente de su programa, acusaba a Pablo Motos, director de 'El Hormiguero', de una mala praxis profesional por impedirle hacerle la entrevista al piloto Jorge Martín antes en su programa.

Pablo Motos y David Broncano

Rápidamente, 'El Hormiguero' emitía un comunicado en el que aseguraba que no había malas intenciones, sino que se trataba de un “malentendido sin mayor importancia” en el que un representante del piloto había cometido un error de agenda.

Lo que aseguraba entonces el programa y también lo hacía Pablo Motos más tarde, era que habían firmado una exclusiva con Jorge Martín para que viniese primero a su programa. A pesar de ello, desde 'La Revuelta' siguieron haciendo bromas con el programa y riéndose de su competencia directa.

Una respuesta esperada que aviva la guerra

El lunes, por supuesto, era el día que todos los espectadores esperaban para ver si, por fin, Pablo Motos hablaba públicamente de lo ocurrido y cómo replicaba a Broncano. La respuesta no se hizo esperar y el director de 'El Hormiguero' respondía directamente y acusaba al programa de TVE de “mala praxis” profesional.

Aseguraban que habían firmado una exclusiva con Jorge Martín y que, cuando vieron que el piloto iba a entrar primero en 'La Revuelta', decidieron recordarle ese compromiso, que, es a su vez, un compromiso con la audiencia.

Lo curioso de todo esto era que, a su vez, Broncano respondía a la réplica de Pablo Motos. Curioso porque su programa no es en directo y se había grabado horas antes. Desde COPE hemos preguntado al equipo de 'La Revuelta' que aseguran que esa respuesta de Broncano, punto por punto, fue pura intuición de lo que respondería Motos.

Sea como sea, el profesor de comunicación de la Universidad de Navarra, Alberto Nahum García, explicaba en 'La Tarde' que la respuesta de Motos era “esperable”. Habla, por cierto, de que esta guerra entre ambos, le está dando más “réditos a 'La Revuelta'”.

El profesor cree que, parte del discurso de Motos, era más que lógico. “Se ha acordado una cosa y lo lógico es cumplirla, y lo que decía Motos creo que es razonable para dar lo mejor, y por eso funcionan los equipos de producción” comenzaba diciendo.

“Lo que me da pena es que esto no va a parar aquí, viendo las reacciones. Me da la impresión de que se ha envilecido todo tanto que es difícil que luego sean programas de entretenimiento total, no ha hecho más que comenzar” aseguraba.

Lo que pasó inadvertido del discurso de Pablo Motos

Aunque 'La Revuelta' sea un programa grabado, fue capaz de hacer distintas bromas con la respuesta de 'El Hormiguero' y seguir, en tono de humor, lanzando pullas al programa.

Tanto, que la invitada de ayer, la artista Rigoberta Bandini llegó a decir que ella no podía ir al programa de Antena 3 porque la tenían vetada. Pero, como apuntaba el profesor de comunicación, no invitarla no es vetarla.

“Es desafortunado, no hay derecho a que te inviten. Hay intereses mediáticos que hacen razonable tener una línea editorial, todo lo va a poner peor. ¿Que no te inviten es vetar? Atribuir una motivación ideológica es una senda que no va a acabar bien, o uno destruye a otro o tendremos años de guerra” expresaba Alberto Nahum.

RTVE David Broncano en 'La Revuelta'

Por otra parte, el profesor apuntaba a un detalle del discurso de Pablo Motos que había pasado inadvertido, y que tenía que ver con la función pública de TVE.

“'El Hormiguero' tenía razón a la hora de hablar de la televisión pública y le doy la razón de que tienen que contrastar, es de sentido común acudir a ver qué dice la otra parte” confesaba.

Para él, esta estrategia urdida por TVE y Broncano de hablar de la competencia solo perjudicará a la televisión y espectadores.

“Creo que a medio plazo la estrategia de envilecer a ldo invitados y crear el otro contenido como si fuera tóxico y Pablo es un tipo al que no se puede ir, no le va a hacer del todo bien a Broncano, va a ser difícil ampliar ese nicho” comenzaba diciendo.

“Pablo Motos creo que tiene tanta solidez, tiene una audiencia también fiel, parece que donde ha rebañado audiencia Broncano en otros programas, no la de Motos. La guerra va a crear bajas innecesarias” sentenciaba.