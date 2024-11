Carlos Herrera habla alto y claro tras el polémico fichaje de RTVE para su nuevo programa de entrevistas

La Televisión Pública ha vuelto al foco de la polémica por su último fichaje. RTVE ha anunciado un nuevo programa de entrevistas presentado por Henar Álvarez y uno de los colaboradores que la van a acompañar no ha sido nada bien recibido.

"Se llama Míster Jagger y es youtuber", explicaba María José Navarro a Carlos Herrera en su sección 'Lo que hace ruido'.

"Ha sido trending topic Marta del Castillo. Desgraciadamente, no hay novedades sobre su paradero, su nombre ha sido tendencia a cuenta del último fichaje de Televisión Española, Míster Jagger.

Va a ser colaborador del programa de Henar Álvarez a través de la web de RTVE. Míster Jagger ha estado borrando posteos en redes, pero ya sabes que siempre hay gente de guardia rescatando precisamente esos posteos", añadía la colaboradora.

Y es que los mensajes que el youtuber está intentando borrar son un tanto sorprendentes: "Son tweets pidiendo la vuelta de ETA, hablando de bebés muertos, de Marta del Castillo, que es objeto de sus chistes y hasta de las iglesias ardiendo que le parecen una estampa maravillosa".

lA REACCIÓN DE carlos Herrera al fichaje de Mister Jagger

"Él dice que es humorista, el problema que tiene este muchacho es que no tiene gracia", añade Navarro.

Tras escuchar lo ocurrido, Carlos Herrera no ha podido evitar lanzar una pregunta que seguramente más de uno ya se haya planteado. "¿Y por qué con nuestros impuestos en TVE se le paga un dinero a tipos como este?", se cuestiona el comunicador.

"'Al cielo con ella' es la nueva apuesta de entretenimiento de RTVE Play, una producción original en colaboración con Producciones del Barrio.

El escenario del teatro Quique San Francisco de Madrid será testigo del paso de invitadas e invitados populares, pero también se escucharán las voces de mujeres que tienen mucho que contar y pocas oportunidades de hacerlo en televisión", explica la Televisión Pública en una nota de prensa.

Las palabras de Herrera tras el estreno de 'La Revuelta'

El estreno más destacado de la temporada en TVE ha sido 'La Revuelta'. El programa de Broncano llegaba a La 1 a principios de septiembre y no ha dejado de cosechar éxitos desde entonces.

Tras su estreno, Carlos Herrera aseguraba que le parece muy inteligente lo que ha hecho Broncano con su apuesta por la televisión pública. "Es decir, yo apuesto por esto, y no entro a competir en estas cuestiones. Porque seguramente la agenda del otro lado es imbatible. Entonces, tira por ahí. Saldrá bien o saldrá mal. Veremos", concluye el comunicador su reflexión al respecto.

Lo cierto es que Broncano, antes que nada, dijo en un momento dado y con su tono de humor característico que "Sánchez no me ha puesto aquí como si fuese su primo del pueblo. Esto no es así. Yo no cobro 14 millones de euros. Lo he intentado. Y luego, los 14 millones no salen de la Guardia Civil ni nada".