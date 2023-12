Woody Allen es un fiel defensor de la suerte, de hecho, en muchas de sus películas resalta el valor de la misma con historias que giran alrededor a ella. Sin embargo, para muchos otros investigadores, profesionales y demás personas, este fenómeno 'no existe'.

En España, cada 22 de diciembre es un día 'de suerte' para todos aquellos que les ha tocado la lotería.

¿Existe realmente la suerte?

“Desde la psicología llamamos suerte a todas esas cosas que no podemos precedir, explicar o controlar, es una creencia del ser humano”, explicaba Marta Cernuda,psicóloga General Sanitaria y Socia Fundadora de Acimut Psicología, en 'La Tarde'.

Y señalaba: “Como es una creencia, desde el punto de vista psicológico, no existiría la buena o la mala suerte. Yo diría que esto depende de las cosas que están bajo nuestro control y las cosas que no. Entonces, cuando decimos que tenemos buena suerte es que hemos conseguido el resultado que deseábamos, y cuando decimos que tenemos mala suerte, es que no lo hemos conseguido. No depende mucho de nada, a nivel psicológico”.



“Es una creencia que hay que respetar”

A lo largo de los años, la ciencia no se ha tomado muy en serio la existencia de la suerte, sin embargo, muchos científicos sí están de acuerdo en que 'pasan cosas que la ciencia no puede explicar' y en muchos caso se puede referir a la suerte o a la fe.

Aunque como todos los extremos, creer demasiado en algo incierto como es 'la suerte' puede repercutir en la salud mental: “Yo en consulta veo personas que creen demasiado en la suerte y entonces la vida se les hace demasiado incontrolable y sí que hay que trabajar esa parte de control”, explicaba Marta en 'La Tarde'.

¿Se puede atraer la buena suerte?

“Desde un punto de vista psicológico, la verdad es que no. Hay gente que hace ciertos rituales, pero eso en piscología lo llamamos 'conductas de seguridad', por ejemplo: ponemos toda la suerte en ese jersey, ese jersey entonces cambia su significado por alguna razón”, y añadía Marta: “Como es una creencia quiero tener un cierto respeto por las personas sí que creen en ello”.

“En la psicología lo tratamos como algo que no existe”

Como en todas las ciencias, en psicología, y así lo ha explicado Marta: “Nos centramos en todo aquello que podemos controlar porque es más sano a nivel de salud mental”.

Para tener una relación sana con nuestras creencias es necesario aprender a aceptar todo aquello que no podemos controlar y centrarnos en lo que sí, añadía Marta: “Yo creo que tampoco soy quien para decir que la suerte no existe”.