Un estudio estima que de aquí a 2050 entrarán 230 mil inmigrantes en España: "Hay varios retos por delante"

En 'La Tarde', Fernando de Haro ha dado a conocer la historia de una inmigrante que arriesgó su vida y la de su hijo para llegar a España.

Rachel es nigeriana, hace años que salió de su país y allí dejó a sus 8 años, solo su madre sabía que se iba a marchar. Siendo muy joven comenzó un viaje muy duro, atravesó Mali, Argelia y después llegar a Marruecos. Una vez allí, consigue embarcarse en una patera con su hijo de tres años y otras 50 personas, por 700 euros. Lograron llegar a España, y en la actualidad su hijo Roland tiene 23 años y cada vez que aparecen noticias sobre migrantes le afectan mucho. Su historia es algo más común de lo que parece, es una aventura repleta de peligros que lograron completar sin papeles.

Hay miles de personas en nuestro país que pueden sentirse identificadas con la historia de Rachel y Roland, aunque también cabe destacar que la mayoría de inmigrantes que hay en España no son ilegales. La AIReF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, cree que en los próximos años van a entrar 230 mil extranjeros en nuestro país, de aquí al año 2050.

¿Qué reto supone esta población migrante en España?

Para conocer más de cerca esta cuestión, Fernando de Haro ha charlado con Cecilia Estrada, directora de la cátedra de refugiados inmigrantes de la Universidad Pontificia de Comillas. Y la experta ha dado su opinión sobre el documento que ha publicado la AIReF: “Son unas estimaciones que están basadas en el año 2021, si nos vamos al INE del año 2022, del cual hay cifras estamos en un total nacional de extranjeros de 5 millones y medio de personas. Basándonos en datos de 2021 se perciben diferencias con los datos que tenemos hoy en día”.





Diferencias con el refugiado y el migrante forzoso

Es muy importante saber diferenciar los tipos de perfil de inmigrantes que hay en nuestro país: “Trabajamos constantemente por que se visibilice la diferencia entre migrantes, inmigración, migrantes forzados y refugiados. Todos ellos son categorías distintas. Aquí viene un reto, cuando uno se registra en el padrón no cabe esa diferenciación. El estudio de la AIReF me genera preguntas de si entra en la consideración de que esos inmigrantes se conviertan en nacionales. Muchas de las personas que están aquí se convertirán en españoles también, y dejarán de ser extranjeros”.

Los retos de inmigración en España

Cecilia ha clasificado por orden de prioridad los aspectos que deberían tenerse en cuenta para hacer frente a algunos de los retos de la inmigración en nuestro país: “Los primeros retos que hay que hacer frente son los laborales, porque para poder pagar una vivienda, una alimentación, enviar a los hijos al colegio y pagar determinadas facturas, pasa por ahí”.

La dificultad de conseguir una vivienda es otro de los grandes retos, aunque la experta ha reconocido que no es por cuestiones racistas sino económicas: “Luego está el reto de la vivienda, esto ya nos muestra un contexto en el que se ve cómo nos percibe la sociedad que nos alquila las viviendas. Generalmente no existe un rechazo cuando vamos a alquilar una vivienda, pero cuando se miden las actitudes hay distintas fases que no todas son manifiestas. En ocasiones no alquilan una vivienda porque se tiene en cuenta el tema de los ingresos económicos”.

Unas estimaciones muy complicadas de calcular, aún así quedan muchos aspectos por mejorar. Si tenemos en cuenta los retos que tenemos por delante, la inmigración en España estará mejor regulada y habrá otro tipo de facilidades.