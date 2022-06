Un estudio desvela los lugares por donde más polvo entra a nuestra casa: tiene que ver con el entorno

El limpiar la casa y ver que siempre aparece algo de polvo es una de las situaciones más habituales en los hogares. Y en muchas ocasiones nunca se sabe de dónde viene esa cantidad de partículas. Este ha sido un tema que se ha tratado en 'La Tarde'.

Un proyecto denominado 'DustSafe', liderado por científicos australianos, ha analizado diferentes muestras de polvo de hogares de todo el mundo para estudiar de qué está compuesto el polvo que entra en nuestra casa y entre los lugares por donde entra mayor cantidad son la ventana y en la suciedad de los zapatos de la calle. Para ello, han contado con la colaboración del divulgador científico del programa, Jorge Alcalde y el profesor jubilado de biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Miguel Vicente.

Alcalde ha considerado que la costumbre que se ha cogido a raíz de la pandemia de dejar los zapatos fuera de casa no viene mal por dos motivos: evitar la que la suciedad procedente del asfalto pueda llevar contaminantes y el segundo no dejar arañazos ni huellas en el suelo del hogar. Asimismo, ha reconocido que existen más cantidad de elementos químicos dentro de casa, con los productos de limpieza, que los que pueden llegar de fuera.









A su vez, ambos han afirmado que la cantidad y el tipo de partículas que entran en casa tanto por la ventana en forma de polvo como en los zapatos tiene que ver y mucho con el entorno en el que se vive. Para explicarlo, Miguel Vicente ha comparado el hecho de que en Antofagasta, Chile, por tener cerca una extracción de minerales de un desierto, tenía un porcentaje muchísimo más alto de arsénico, un elemento venenoso, que el que podía tener la capital del país, Santiago de Chile.

Además, el propio experto reconoce que no existen estudios exactos que reflejen la suciedad que se introduce en las casas a través de los zapatos de la calle. Por ello, considera utilizar el sentido común y no "obsesionarse con lo que se pueda traer de la calle". De hecho, reincide en que depende más de la situación geográfica y la geología donde se encuentre.









Entra más suciedad por las ventanas que por los zapatos

Otro de los aspectos que considera Miguel Vicente es el nivel de obsesión que tiene actualmente la sociedad, llegando a considerarlo perjudicial. Porque el "sistema inmunitario se entrena cuando las defensas han aprendido a atacar a los cuerpos invasores que proceden del exterior.

Si se vive en un entorno en el que "no se recibe esos estímulos perjudiciales", no se desarrollan de forma adecuada esas defensas. De hecho, existen hipótesis en las que se establece que si no se entrena el sistema inmunitario desde el nacimiento, "el numero de alergias es mayor".