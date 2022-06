Estos son los teléfonos móviles que están marcando tendencia: en un año se vendieron más de 1.000 millones

Mucha gente está constantemente pendiente del móvil, esperando mensajes o notificaciones. En ocasiones, incluso se gasta más tiempo en el uso de las aplicaciones del que se desea. El objetivo de entretener hace que se pasen horas muertas delante de los terminales. Ahora, con el cambio de tendencia, podrían cambiar esas situaciones. Los llamados "dumb phones" o "teléfonos tontos", que vuelven a estar de moda. Su funcionalidad se rige únicamente a recibir y enviar llamadas y mensajes de texto. Solo en el año 2020 se vendieron 1.000 millones, y entre 2018 y 2021 aumentó su búsqueda en Google en un 89%.

Daniel Gascón, escritor y columnista, ha hablado en 'La Tarde' sobre esta vuelta de los móviles antiguos entre los más jóvenes. El escritor lo cataloga como una "idea romántica" que no ve posible al estar unidos los smartphones actuales. Estos no cuentan solo con aplicaciones destinadas al entretenimiento de escuchar la radio o escuchar la música, sino la utilidad para "no perderse".









El programa, además, ha contado con dos invitados que han contado sus impresiones a través del uso de los móviles antiguos. Uno de ellos ha sido Facun Flora, que desde 2018 lleva utilizando solamente este tipo de terminales. Según sus propias palabras, decidió volver a un teléfono con lo básico por "la sensación de perder tiempo, de leer menos y contar con una menor capacidad de concentración".

El invitado recuerda que tuvo un cambio de chip al ver cómo "a las 5 de la mañana seguía pendiente de la recepción de mensajes y notificaciones". En ese momento, decidió comprar uno de estos teléfonos móviles y llegó a estar pagando los datos de la tarifa a pesar de no usarlos. Eso a Facun Flora le ayudó a disfrutar más del tiempo con los compañeros de piso y le ha dado "mayor calidad de vida, y disfrutar de los momentos de salir a pasear y quedar con los amigos".

Cambiar la tendencia, "una idea romática"

Josep Adolf Martí también lo probó, pero el ver cómo el empleo de algunas aplicaciones de los smartphones, como el WhatsApp estudiando en Edimburgo, le hizo plantearse el uso de ambos terminales. Por un lado, utilizar el teléfono móvil básico para unas cosas, y por otro e intentar controlar el uso en los smartphones configurando "la pantalla en blanco y negro" y otras opciones que permite el teléfono móvil.

Por último, Daniel Gascón reconoció que es "difícil dejarlo" por las aplicaciones que tiene, y que se debería buscar un uso consciente a través de poner "el teléfono en avión, sabiendo de las utilidades y peligros" que conlleva su uso.