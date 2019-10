Estopa, en La Tarde: "Para qué hacer un recopilatorio pudiendo hacer canciones nuevas"

Se cumplen 20 años desde que saliese el primer disco del grupo Estopa que forman los hermanos Muñoz. David y José están celebrando las dos décadas que llevan en la música con un nuevo trabajo con el disco Fuego. Parece que fue ayer cuando unos hermanos de Cornellá superaban todas las previsiones… Rompían todos los registros de ventas. Más de un millón de personas compraron su álbum debut “Estopa”. Sorprende que el grupo haya optado por ofrecer canciones nuevas en lugar de un nuevo recopilatorio, en este trabajo los fans de Estopa van a poder disfrutar de canciones inéditas. “Fuego” se publica el viernes pero ya conocemos 4 sencillos; el último que se ha revelado es “ Atrapado”. Los seguidores de Estopa han podido reservar este disco en una serie de Ediciones muy especiales.

David Muñoz, cantante de Estopa ha explicado a La Tarde su postura sobre su nuevo disco “Fuego”: “Para que hacer un recopilatorio cuando se puede traer material nuevo”.

Vídeo

José Muñoz, guitarrista de Estopa sobre su forma actual de hacer música ha afirmado: “La base sigue siendo la misma pero las formas no. Igual que te cambia el pelo, la barba, cambian las canciones. Seríamos falsos si siguiéramos cantando canciones sobre el botellón. Ambos destacan que les hace mucha ilusión el poder ser referentes de otros referentes de la música actualmente como es el caso de la cantante Rosalía. Y es que la artista afirmó que su primer cassette fue sobre el emblemático grupo y que su madre no le dejaba tenerlo porque decían palabrotas en las canciones.

Por último, David Muñoz sobre la creación de un Scape Room sobre el grupo: ha contado a La Tarde: “Es la típica habitación en la que te meten y si no pasas unas diferentes pruebas no puedes salir. Esto es una cosa para que la gente vaya ahí, pero no es una cosa nuestra. Nos parecía algo original que se hiciese un Scape Room de Estopa”.