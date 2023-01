Estas son las ciudades que no tendrán que instalar los contadores individuales en las viviendas en 2023

El gas ha empezado el año con una bajada de precios, se sitúa en 69 el MWh, un precio de antes de la guerra de Ucrania. Entramos en las semanas más frías del año y la calefacción tiene que estar puesta, una calefacción que supone una media 750 euros de gasto en cada hogar español. Pero además, las comunidades de vecinos afrontan una transformación si todavía tienen calefacción central, porque hay que hacer la transformación a poner los famosos aparatos para convertir la calefacción en contadores individuales. Hay que hacerlo en un plazo antes del 30 de septiembre de este año y, si no se hace, los vecinos no se pueden acoger a la tarifa TUR y el precio se dispara.

Por eso, por La Tarde de COPE han pasado este martes hasta dos expertos para dar respuesta a algunos puntos clave de este asunto: ¿están todas las comunidades de vecinos obligadas a instalarlo? Y si no es así, ¿en qué ciudades no es obligatorio? ¿Estamos abocados a un futuro sin calefacción central?









Las ciudades en las que no son obligatorios los contadores individuales



Ignacio Abati, presidente de la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (AERCCA), responde a la primera pregunta de Pilar Cisneros: ¿están tomas las comunidades de vecinos de España obligadas a instalar los contadores individuales? “Todas las que tienen una instalación de calefacción central, pero hay una diferencia entre el dispositivo a instalar, en función de la distribución de la calefacción dentro del edificio, pero todas están obligadas, siempre que estén en zonas climáticas”, explica.

Así, hay ciudades de España y zonas que, al estar fuera de “zonas climáticas”, no están obligadas. Estas son: Baleares, Canarias, algunas provincias de Andalucía y el litoral Mediterráneo. “Es un aparato muy pequeño, cabe en la palma de una mano, con un color muy neutro para instalarlo en medio de cualquier radiador”, apunta. Un aparato que se instala en un punto concreto del radiador y en menos de 3 minutos por radiador: Otra cosa es instalar la llave, lo que es la válvula termoestática, que sirve para regular la temperatura de cada radiador”.









Las viviendas que no ahorrarán con el medidor individual

Precisamente la instalación de está válvula es crucial, como explica Peio Mendía, tesorero del Consejo General de Administradores de Fincas. Y es que algunas viviendas, si no las instalan, terminarían pagando más dinero, en lugar de ahorrar: “Vamos a darnos cuenta de que todos están pagando por escote y las orientaciones norte están pagando lo mismo que la sur, cuando el norte demanda más calefacción. Si no pones una válvula que controle puede ser que la casa norte se ponga a 25 grados y el coste sea impagable. Se entiende que el edificio va a ahorrar un 20% y la Sur van a ahorrar mucho más que la norte, que puede incluso pagar más si no regula”, explica.

Así, la instalación se puede hacer en alquiler o financiado. Una vivienda media por 5 euros al mes ya tiene las dos cosas instaladas. Cinco euros cuando el ahorro puede llegar a 200 euros. El coste final son 72 euros al año por vivienda. Se ha disparado la demanda, en 2022 se instalaron el doble de repartidores de coste que el año anterior, pero todavía queda un millón de viviendas por instalarse.









Teniendo en cuenta todo esto cabe preguntarse: ¿Van a desaparecer las calefacciones centrales? Ignacio Abati cree que la normativa no va encaminado a eliminar una de las opciones, sino a aprovechar lo mejor de las dos vías: “La calefacción centra, cuando tiene un sistema de contabilización individual tiene las dos ventajas: funciona como una calefacción individual y todavía disfruta de la ventaja de la eficiencia, propia de la calefacción central y la caldera”, concluye.