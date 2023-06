¿Están preparados los colegios electorales para el 23J? "Lo raro sería que no hiciera calor"

Una semana después del anuncio del adelanto de las elecciones generales, crecen las complicaciones y los inconvenientes ligados a la fecha en la que se celebrarán, el 23 de julio. Con media España de vacaciones, cientos de miles de españoles tendrán que ir a votar en pleno verano a colegios electorales que no están adaptados a las altas temperaturas. Una situación que será aún peor para aquellos a los que les toque estar en una mesa electoral, que tendrán que permanecer más de 12 horas en lugares sin aire acondicionado.

“Es totalmente insoportable estar dentro de las aulas en esta época del año, y más porque no están acondicionadas de ninguna manera para poder soportar el calor”, asegura Jorge Cortés, jefe de estudios del colegio Miguel de Cervantes, en Mérida. En la capital extremeña se alcanzaron los 41 grados el 23 de julio del año pasado, por lo que las previsiones para este año no son muy esperanzadoras.

El jefe de estudios de este colegio electoral apunta que no existe aire acondicionado dentro de sus instalaciones y ya se ha empezado a comentar entre los compañeros del centro que pasará el día de las elecciones. “Si para las clases se hace muchos días insoportable con las temperaturas que alcanzamos durante la mañana ya en el mes de junio, imagínate en julio que será ya horroroso”, indica Cortés. “Lo que no me parecería coherente es que si para los alumnos y para los docentes durante todos esos meses de junio que hemos soportado con los niños sudando, con las aulas abiertas y las persianas bajadas, los hemos aguantado así, para un día lo preparen para unas personas que van a estar una mañana y una tarde”.

Algo similar ocurre en el colegio Almanzor, en Candeleda (Ávila), que tampoco dispone de aire acondicionado, como confirma su director, Francisco Blanco. En esta localidad abulense el 14 de julio del año pasado hubo 45,5 grados, la máxima registrada en todo el verano.

Si este 2023 se alcanzan temperaturas similares en esas fechas, el director afirma contundente que el colegio no está preparado para ese calor. “Esta mañana hemos llegado a 30,5 grados y en las clases hay 25 grados, lo que varía de fuera a dentro son unos 5 o 6 grados. Quiere decir que si tenemos 41, habrá 37 en las clases en ese momento”, explica. De todas formas, Blanco asegura que en Candeleda están bastante acostumbrados a estas temperaturas y, además, adaptar los colegios a estas alturas “no es viable económicamente” ni la instalación eléctrica del centro lo soportaría. Por otro lado, apunta que los edificios son municipales, por lo tanto el colegio “no tiene competencia ni dinero para eso”.

¿Qué tiempo tendremos el día de las elecciones?



El año pasado, el 23 de julio algunas localidades españolas batían récords de temperaturas porque estábamos en plena ola de calor. ¿Ocurrirá lo mismo este verano? “Este verano pinta caluroso otra vez”, prevé Rubén del campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). “No sabemos si será tan cálido como el del año pasado, que fue el más caluroso de toda la serie histórica, pero vamos a tener que lidiar otra vez con un verano con temperaturas muy altas”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Aunque estos días estamos teniendo un tiempo algo inestable con lluvias y tormentas en la mayor parte de la Península, según la AEMET, la semana que viene tendremos un tiempo más propio de esta época del año. En cuanto a la previsión para la jornada de elecciones, Rubén del Campo considera que “lo raro sería que un 23 de julio no hiciera calor”. El período entre el 15 de julio y el 15 de agosto es el más cálido del año, es lo que se conoce como la canícula. “En Mérida podrían alcanzar 37 o 38 grados, perfectamente, y en Candeleda podrían también superar los 35”, augura el portavoz de la AEMET.

Algunas localidades ya trabajan en soluciones contra el calor en los colegios electorales

Para evitar en la medida de lo posible la exposición a estas altas temperaturas, cabe recordar que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de mayo la prohibición de trabajar al aire libre cuando haya alerta naranja o roja por calor. Es cierto que no decía nada de los interiores, pero ¿podría intervenir en cierto sentido riesgos laborales?

Según la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, Ana Ercoreca, la inspección de trabajo solo tiene autoridad en el caso de que haya una relación laboral de por medio. “En los colegios electorales no hay una relación por cuenta ajena respecto a las personas que están allí en una mesa, pero sí que la gestión del proceso electoral a nivel local le corresponde a los ayuntamientos”.

La presidenta del sindicato ha destacado algunas propuestas que ya se están llevando a cabo, como en el caso de Córdoba, donde se ha planteado llevar aparatos portátiles de aire acondicionado a los colegios, o en Roquetas de Mar, que ha aprobado trasladar los colegios electorales a edificios que estén provistos de aire acondicionado. “Habrá que ver también si se les proporciona agua o medidas de ventilación, pero en cualquier caso son los ayuntamientos los responsables”, explica Ercoreca.