Esta es la hipoteca que te permite comprar una casa sin haber vendido tu primera vivienda: así funciona

La compraventa de viviendas en España sigue en cifras récord, nunca vistas desde la época en la que pinchó la burbuja inmobiliaria. Solo en el mes de marzo, se realizaron 50.272 transacciones, convirtiéndose en el mejor mes de compraventa de vivienda de los últimos 15 años. De este total, 47.762 son viviendas de segunda mano. Es decir, que esta compra de vivienda usada supone un 80% del total. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en los últimos 12 meses, se han producido 482.066 compraventas de casas de segunda mano. En 2007, se vendieron 448.000, menos que en los últimos doce meses que estamos viviendo ahora. Está habiendo un movimiento increíble en el mercado inmobiliario

Pero ¿Qué pasa cuando encuentras la casa de tus sueños, pero todavía no has venido la anterior con la que tienes una hipoteca? ¿Hay alguna manera de no perder esa oportunidad? En ‘La Tarde’, Pilar Cisneros te lo cuenta.

Respecto a esto, una de las fórmulas más comunes que te puede ofrecer tu banco es la hipoteca puente. “La hipoteca puente es para personas que comprar la vivienda que quieren antes de haber vendido la suya”, comienza explicando el profesor de Economía de Bolsillo, economista y escritor, Fernando Trías de Bes. “Personalmente, recomiendo siempre vender primero y comprar después. No obstante, muchas veces no es posible o tienes miedo de que te quiten la vivienda que quieres comprar. Entonces, en este caso, hay dos posibilidades”, agrega.









¿Qué es la hipoteca puente?

“La primera, con los ingresos familiares te da para una segunda hipoteca. Se puede, aunque no se haya vendido la otra. En este caso, si te da para las dos hipotecas, no necesitas la hipoteca puente”, apunta una de las opciones. No obstante, la segunda opción es la hipoteca puente, que se da cuando los ingresos no permiten mantener dos hipotecas al mismo tiempo, aunque sea de manera temporal. “La hipoteca puente es una solución en la que tu le dices al banco que vas a comprar una y vas a vender la que tienes. Teniendo en cuenta que tienes la primera hipoteca con ese mismo banco, le pides que te de otra hipoteca para la nueva vivienda. Hacemos dos hipotecas, pero no te da, por lo que se da la hipoteca puente”, aclara.

“Entonces, de la segunda hipoteca solo te cobran los intereses, por lo que es una cuota más reducida. O devuelves parte del crédito y de intereses. Si la cuota hubiese sido de 1.500 euros, pues durante unos años pagas solo 700. Eso ya te permite tener una cuota reducida. Así, si a las dos cuotas de hipoteca no llegas, llegas a una y media y el banco te da esa hipoteca puente. Sin embargo, el banco te va a poner un límite, que es el tiempo que te dan para vender la primera casa”, comenta el economista tras señalar que ese tiempo suele ser “entre dos o cinco años”.

“Puede ser mucho o poco tiempo dependiendo del mercado. Por ejemplo, ahora que el mercado está subiendo, de dos a cinco años es mucho. Pero si pega una bajada el mercado y no puedes malvender, te puedes ver obligado a vender por un precio inferior. A pesar de ello, es una buena solución para quienes se encuentren en esta situación”, reconoce este contra Trías de Bes. “Pero, en el momento actual en el que estamos en el que todavía hay previsión de que se va a mantener muy vivo el mercado inmobiliario, es buena opción”, afirma, aunque existe el “riesgo” por lo que pueda pasar en un futuro.

“Hay que medir bien. Yo recomendaría que, si de repente se para el mercado y la primera vivienda la tengo que vender un 20% por debajo y te salen los números, entonces te puedes lanzar”, recomienda. “Hay una fórmula, ‘Worst case scenario’, que es ponerse en el peor de los casos. Cuando alguien compre antes de vender, que se ponga en el peor de los casos y si con esas cifras calculadas aguanta, para adelante”, aconseja el escritor, aunque “no tiene por qué pasar”.

