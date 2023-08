El error que cometes intentando recuperar las horas de sueño perdidas a causa del calor

Con las altas temperaturas que está dejando la ola de calor, conciliar el sueño es una tarea realmente complicada. Durante la pasada madrugada, en ninguna capital de provincia se ha bajado de los veinte grados. Por ejemplo, en Valladolid la temperatura solo ha descendido hasta los 23,3 grados, es decir, la tercera noche más calurosa de la historia de la ciudad, a solo dos décimas del récord absoluto. En Madrid, en muchas zonas de la ciudad a las 12:30 de la noche los termómetros seguían marcando 34 grados.

Con este tipo de temperaturas es muy difícil descansar, por lo que es fácil encadenar varias noches en las que no se descansa lo suficiente. Es un pensamiento muy extendido en la sociedad el de creer que estas horas de sueño que perdemos se pueden recuperar en un día en el que encontremos las condiciones adecuadas como que no haya necesidad de madrugar o que las temperaturas hayan bajado, pero, según ha explicado en 'La Tarde' el doctor Jesús Porta-Etessam, jefe de Neurología del Hospital Clínico San Carlos y vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, “estas horas no se recuperan”.

El doctor ha asegurado que el calor “nos afecta muchísimo al sueño, y además la calidad del sueño también es peor”, por lo que aunque durmamos las horas suficientes al día siguiente nos levantamos con la sensación de no haber dormido bien. La falta de sueño, unida al calor, puede producir algunos síntomas como mal humor o dolores de cabeza, aunque el doctor avisa de que “esta falta de sueño puede incluso aumentar el riesgo de tener un accidente de tráfico a causa de la falta de atención o de padecer cuadros de depresión”.





"No es bueno pegarse atracones de sueño"

Además, el doctor ha contado que en el caso de las personas que tienen enfermedades, los peligros son todavía mayores: “En el caso de la migraña, que la padece el 12% de la población, una de las causas más frecuentes de padecerla son la falta de sueño, por lo que en esta época de calor muchos de los enfermos de migraña pueden empeorar”, y ha señalado también que “las personas con enfermedades neurodegenerativas como demencias o Parkinson también pueden empeorar si se reduce el sueño”.

Las medidas que el doctor ha ofrecido para intentar mejorar la calidad de sueño pasan desde las más conocidas, como no acostarse con pantallas como las de los móviles o las tablets o no beber alcohol antes de dormir hasta tratar de crear corrientes en casa o bajar las persianas durante el día para evitar que la luz del sol incida directamente en el interior del domicilio.

Además, el doctor Porta-Etessam ha avisado de que pegarse atracones de sueño para intentar recuperar esas horas perdidas no es una buena idea, ya que, según ha comentado, “los seres humanos necesitamos hábitos, y cuando rompemos nuestros hábitos de sueño estamos rompiendo ciclos, unos ciclos que genera nuestro cerebro y que tarda en adaptarse a los sueños”, por lo que recomienda “tener un hábito de sueño normal, dormir un poco más de lo normal viene bien, pero hay que hacerlo con moderación”.