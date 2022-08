El error que cometes al conectarte a una Wifi gratuita y que pone el peligro la seguridad de tu móvil

Nuestro país es el cuarto país de Europa que más ha aumentado el acceso a internet en los últimos 10 años. Sin embargo, esto nos hace más vulnerables a la hora de poder sufrir ciberataques. España el año pasado sufrió 40.000 ciberataques diarios.

Durante las vacaciones es cuando más nos conectamos a las Wifis gratuitas de los hoteles, bares o restaurantes. Los hackers hacen creer al usuario que se ha conectado a la red de un establecimiento en concreto, pero en realidad se trata de redes falsas en las que se originan ataques maliciosos y suplantan la identidad del que se conecta.

Como hoy en día todos tenemos al alcance dispositivos móviles como ordenadores, móviles o Smart Watch, para evitar que podamos sufrir estos ciberataques Carla Otero ha explicado en 'La Tarde' lo que ocurre con las redes de Wifiabiertas. "El problema real de las redes abiertas o públicas, a las cuales accedemos sin contraseñas es que no sabemos si hay alguien más conectado", ha subrayado. De tal forma, que cuando nosotros estamos conectados puede estar al mismo tiempo otro usuario 'hacker' que utilice esta conexión para robarnos información confidencial y emplearla en su beneficio.

Los ciberataques no solo nos afectan a nosotros, sino que también pueden ser víctimas grandes instituciones. Además, si accedemos a estas redes desde dispositivos que contengan información del trabajo, podríamos poner en riesgo a la empresa entera. Por ejemplo, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) no se ha recuperado por completo la normalidad hasta el 16 de agosto, cuando el ciberataque que sufrió de origen ruso tuvo lugar los días 16 y 17 de julio.

CÓMO EVITAR RIESGOS

En primer lugar debemos vitar conectarnos a estas redes Wifi, ya que pueden afectar al dispositivo electrónico. Sin embargo, en caso de que tengamos que conectarnos inevitablemente el ingeniero informático Jesús Otero ofrece algunos consejos. "Lo primero que podemos hacer para evitar estos ciberataques es instalar en nuestros dispositivos un antivirus". De esta forma, logramos protegernos de webs que puedan contener malware. Además, proteger nuestro dispositivo es crucial, de esta forma evitamos que los hackers puedan tener acceso a nuestros datos.

Otra de las medidas mencionadas por Otero, "es emplear para la navegación un servicio VPN". El cual es un medio de comunicación seguro entre nuestro dispositivo y el servidor de confianza que nos proporciona la conexión e impide que alguien externo a nuestra propia red pueda obtener datos confidenciales. En cualquier caso, lo más fácil es evitar en la mayor medida de lo posible acceder desde estas redes a páginas en las que contengan información confidencial, como por ejemplo la página de nuestro banco.

Como norma general, hay que evitar acceder a todas las webs que no sean seguras. Para identificar si una página es segura o no, cuando se abre la página en la parte superior aparece la URL, aquellas páginas que no sean seguras aparecerá un candado abierto y las letras 'htts' delante de la dirección.

Es importante tener en cuenta estos consejos ya que en ocasiones podemos acceder de manera muy fácil a estas conexiones abiertas.