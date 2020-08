El error que cometes cada vez que te quitas la mascarilla para guardarla

Maria Enriquez ha estado este miércoles 5 de agosto en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros para analizar la forma correcta para usar y colocarse la mascarilla, en los momentos en los que necesitemos quitárnosla o colocarla.

María incide en cómo guardar la mascarilla en la playa, en la calle o en un bar, y cómo saber ponertela luego. Asegura que “manipular mal la mascarilla es contaminarla”. Hay muchas cosas que se siguen haciendo mal y que no se terminan de aprender.

“Adaptarse al uso de la mascarilla es difícil. Cunado sales a comer, con los amigos, la cuestión es dónde dejarla cuando no la llevas puesta. Preferiblemente una bolsa que no sea de plástico, que permita la respirabilidad”, explica Maria. “Puden proliferar organismos. Mejor una bolsa de papel, que se puede doblar, guardar, incluso ahora hay fundas de tela especificas para eso, para que no esté en contacto con las cosas que hay por la mesa”, añade.

Asegura que lo más importante es guardarla en un sitio transpirable. “Lo mas importante es que sea transpirable. Lo que recomiendo es tener varias fundas. La lavas y utilizas otra, así siempre. La funda hay que lavarla a diario. Pulverizar con alcohol no está bien hecho. Cada fabricante las fabrica de una forma y requiere un tipo de limpieza diferente. Hay una ficha técnica en la que lo explica todo”, destaca.

“Lo único que hay que tocar es la parte de las cintas y de las gomas. La parte interna es la que esta en contacto, esa si que es imprescindible no tocarla. Y la parte exterior igual, porque es la que tiene más riesgo de estar contaminada. Lo mas imprescindible es tocar lo mínimo posible la mascarilla, y solo las cintas”, indica Maria, que señala la importancia de lavarse las manos para manipular la mascarilla.

“Si nos tocamos la mascarilla hay que lavarse las manos al tocar la parte externa de la mascarilla. Si nos ajustamos la mascarilla, limpiamos con el hidrogel y ya estamos prevenidos. Tenemos que interiorizar este tipo de practicas que van a convivir con nosotros durante bastante tiempo. Un uso inadecuado no vale para nada. Tampoco usarla mas tiempo del que debemos. La mascarilla en vez de protegernos puede servir como vehículo para el propio virus”, finaliza.