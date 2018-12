Un equipo de fútbol femenino pide en un vídeo igualdad y se hace viral

Las niñas del equipo de fútbol femenino CD AVANCE han creado un vídeo para pedir respeto y deportividad en el terreno de juego. Al no haber equipos femeninos en la categoría que disputan, siempre juegan los partidos contra equipos formados por chicos. Para estas deportistas eso no es un problema, pero el trato a que a veces reciben y sobre todo lo que tienen que oír es para que todos reflexionemos un poco.

En 'La Tarde' ha estado Erika Sánchez, madre de una de las jugadoras y que tuvo la idea de grabar este reivindicativo vídeo, para explicar que es necesario hacer este tipo de iniciativas que la sociedad sea consciente de los problemas que pueden existir en los terrenos de juego por temas de género, sobre todo en los campos de categorías inferiores. El vídeo ya ha conseguido más de 6.500 reproducciones en Youtube.

A las chicas de este equipo de fútbol no las importa perder pero ya están agotadas de recibir el trato injusto que en ocasiones reciben. “Detrás de la Valla no hacemos nada, es necesario pasar a la acción y saltar de la grada a las redes sociales para contar como nos sentimos y ser la voz de las niñas”, ha comentado Erika.