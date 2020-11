El epidemiólogo López Acuña pone fecha a la tercera ola en España "si no tenemos restricciones"

Daniel López Acuña, epidemiólogo y ex director de acción Sanitaria en Situaciones de crisis de la OMS, ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde'. El experto ha valorado el plan de vacunación anunciado por el Gobierno y lo ha calificado de "esencial, pues ante el desarrollo de una pandemia hay que hacer planes de contingencia para saber cuáles son las prioridades, la logística y cómo vamos a navegar cuando tengamos la vacuna". Además, ha puesto fecha a una tercera ola en España de no aplicarse restricciones: antes de Reyes.

Para Acuña, el plan que ha presentado Illa está bien por 3 claves: utiliza la infraestructura de la Atención Primaria ya que se tendrán que vacunar a 35 millones de personas. Además, también considera que es correcta dividir a la población en grupos según el riesgo que tengan. Y por otro lado, cree que es adecuado vacunar primero a aquellas personas que están peleando en primera línea contra el virus.

Lo más importante, aseguraba, es "extremar toda la discusión de la logística necesaria. Dependiendo de la vacuna que esté disponible, habrá que tener una logística". Por ello, indicaba la necesidad de un plan unificado para toda España, Europa y el mundo entero al encontrarnos en una pandemia que nos afecta a todos.

Sobre la posibilidad de vacunarnos en enero, pedía prudencia: "es posible que pueda estar lista, pero todo depende de lo que tarden en completarse los ensayos, acreditación, registros... Y no estamos todavía con la vacuna lista para aplicarla. Pero no está a la vuelta de la esquina", contaba Daniel López Acuña. No obstante, se ha aventurado a dar un plazo para ese arranque del plan de vacunación. El experto cree que en el primer trimestre de 2021 se vacunarán a los grupos más prioritarios.

"Hay que salvar la salud y la vida pero el objetivo no es salvar la Navidad"

Las recomendaciones que plantea el Gobierno en el borrador que presentará a las autonomías cree que son "sensatas". Además, incidía en la necesidad de no bajar la guardia como en verano.

"Tenemos que plantear esta Navidad distinta y la llevaremos a cabo con las consideraciones necesarias para reducir el riesgo de transmisión", afirmaba.

Asimismo, el ex director de Acción Sanitaria de la OMS abogaba por un confinamiento hace varias semanas con el objetivo de doblegar la curva antes de estas fechas tan señaladas para todos.