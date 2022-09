La emotiva carta de Paula, de 12 años, a su compañera Andrea con síndrome de Down: "Ha cambiado mi vida"

Estamos todo el día recibiendo publicidad. En la radio, en la televisión, en las redes sociales, en las vallas publicitarias. Pero no sé si te has dado cuenta de que hasta hace poco en la publicidad nunca veíamos a personas con Síndrome de Down. Es algo que se ha conseguido recientemente. También han conseguido que cada 21 de marzo se hable de su día mundial.

Hace unos años, en 2014, en esa jornada, se emitió en la televisión francesa un vídeo que había hecho la Fundación Jérôme Lejeune, que está dedicada a este colectivo. En ese spot, 15 niños y jóvenes de todo el mundo, que tenían Síndrome de Down, salían con sus madres y hablaban de sus vidas. Se dirigían a una futura mamá que iba a tener un niño como ellos y que había escrito a la fundación una carta diciendo que estaba un poquito preocupada por si no iba a ser feliz en su vida. El vídeo se emitió en la televisión francesa, pero a las pocas semanas, el Consejo Audiovisual de ese país prohibió su difusión en espacios publicitarios. Lo hicieron porque, según explicaron, podría perturbar la conciencia de las mujeres que habían abortado.

La Fundación Jérôme Lejeune recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que avalaó la decisión del Consejo Audiovisual Francés, por lo que el vídeo seguirá prohibido en un contexto publicitario. En España se calcula que hay alrededor de 35.000 personas con Síndrome de Down y, las organizaciones y familias de este colectivo creen que campañas como ese vídeo de Francia son esenciales para ellos

Con motivo de ello, hoy Pilar Cisneros y Javi Nieves en 'La Tarde' han hablado con Andrea, niña de 12 años con síndrome de down,y sus padres, Victoria y David, sobre cómo le va en el cole a la pequeña y sobre su integración con el resto de alumnos.

Preguntado sobre el spot y la sentencia, su padre David, con formación jurídica, no comprende este ataque a la libertad de expresión.

Con una sonrisa imborrable, Andrea ha contado que la carta que le escribió su amiga Paula le gustó mucho, y juega mucho con ella. Preguntados sobre la carta, su madre Victoria dice que demuestra a la perfección cómo de integrada está en su nuevo colegio. Porque es la segunda escuela a la que va Andrea. Ella no se acuerda, pero sus padres dicen que ese centro no estaba preparado, ni contaba con los medios necesarios para atender a este tipo de alumnos. El día que llegó a su nuevo cole, en 2º de primaria, le dio a sus padres las gracias por haberla cambiado.

Andrea dice, entre risas, que es buena estudiante. Las asignaturas que más le gustan son matemáticas, lengua, inglés, y música. Pero Andrea prefiere jugar. Y hasta competir. Desde los 3 años hace ballet, desde los 5 baile moderno y, hasta este curso, competía como federada en gimnasia rítmica.

Desde luego si algo ha demostrado Andrea es que es una niña completamente integrada, y, a sus 12 años, con capacidades de sobra para desenvolverse allá por donde va.