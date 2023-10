Embajador de la Autoridad Palestina, en COPE: "Europa estaba alertada de que la explosión iba a llegar"

El embajador de la Autoridad Palestina en España, Husni Abdel Wahed, recibe a Fernando de Haro.

La posición de la autoridad nacional Palestina sobre lo que ha pasado es que "desde 1974 hubo un reconocimiento a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como legítimo y único representante del pueblo palestino en la cumbre de Jefes de Estados Árabes en Rabat, Marruecos. Posteriormente, el movimiento de países no alineados adoptó también el reconocimiento a la OLP.

Ese mismo año, Yassir Arafat fue a Naciones Unidas como representante del pueblo palestino. Incide en que "la historia ha afirmado a la OLP como legítimo y único representante del pueblo palestino que en 1988 hizo la declaración de independencia del estado de Palestina".

Posteriormente, con los acuerdos de "Oslo y la creación de la autoridad nacional palestina que, ojo, se estableció por una resolución de la OLP. Sigue siendo la institución madre de los palestinos".

Husni Abdel Wahed argumenta en 'La Tarde' que "la Autoridad Nacional Palestina tiene responsabilidades muy limitadas porque Israel sigue ocupando el territorio de Palestina. Y en el año 2007 hubo un golpe en la franja de Gaza y la ANP funciona en Cisjordania, pero con un poder cada vez más limitado por las políticas del Estado de Israel que debilita conscientemente a la ANP y beneficia a otros".





Entonces, se pregunta: ¿qué puede hacer la ANP con todas las restricciones que le impone la ocupación israelí? "No se trata, en este caso, de Cisjordania y la franja de Gaza, sino de Palestina ocupada desde el año 1948 y la segunda en el año 1967, con una política sistemática independientemente de los gobiernos de turno de Israel. Política de represión, asaltamientos y llevar a los colonos civiles al territorio palestino".

"Los seres humanos somos iguales"

Argumenta que "una acción tiene una reacción. Y a mayor presión el resultado es explosión. Este es el resultado que advertíamos y Europa sabía que hace años veníamos advirtiendo de que la explosión iba a llegar".





Wahed celebra la preocupación europea por la vida humana y la vida de civiles, pero "no veo este mismo interés cuando las víctimas son del lado palestino. Los seres humanos somos iguales. Me preocupa que cuando las víctimas son de un lado, y, cuando son del otro lado, no se muestra ningún interés".

Gaza es una "cárcel a cielo abierto. Naciones Unidas y sus organismos venían advirtiendo de que la franja iba a ser no apta para la vida humana". Afirma que hay un "empobrecimiento de la población palestina sistemática y consciente".

Escucha la entrevista completa en el audio destacado.