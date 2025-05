Elisa Blazquez, nutricionista: "Adelantar la cena ayuda al descanso del intestino porque mientras dormimos nuestras defensas están trabajando"

Publicado el 14 may 2025, 20:37

En 1986 el médico y nutricionista francés Alain Delabos comenzó a estudiar a relación entre la ingesta de alimentos y el reloj biológico, conocido como la Crononutrición, que es una rama de la cronobiología.

En los últimos tiempos se ha vuelto a poner sobra la mesa la necesidad de adelantar los horarios de las comidas para adaptarlos a los ritmos circadianos y, así, mejorar la salud y controlar el peso. Seguramente habrás escuchado que la calidad de lo que comemos es de mayor importancia en tu alimentación. Por eso, como cada miércoles, en 'La Tarde' han dedicado un espacio para hablar de la crononutrición de la mano de Elisa Blázquez, nutricionista, que ha señalado que "tenemos relojes internos que controlan nuestras hormonas, nuestro intestino, como metabolizamos los distintos nutrientes..."

Cuántas veces habremos escuchado la frase de "si no me tomo un café, no soy persona"... Todos tenemos el hábito por la mañana según nos levantamos de tomarnos una taza de café para empezar la jornada, pues bien, la nutricionista indice en que "sienta mucho mejor tomar un café 90 minutos después de levantarte para mejorar el cortisol, la hormona del estrés".

¿Adelantar la hora de la cena puede mejorar nuestra salud, energía y metabolismo? Cenar a las seis, la tendencia crononutricional que gana cada vez más adeptos. Por ejemplo, Cristina, oyente del programa y profesora española en Massachusetts (Estados Unidos), es una de las personas que ha optado por adelantar la cena entre las seis y las siete de la tarde y ha visto que "le ayuda a dormir mejor". Elisa Blázquez ve en consulta cada vez más a menudo como la gente adelanta el hábito de tomar la cena mucho antes: "vas a descansar mejorar, vas hacer mejores digestiones y luego vas a ver resultados mejorados en las analísticas.

Pixabay La mesa preparada para cenar

¿qué es la crononutrición?

La crononutrición entra dentro del ámbito de estudio la cronobiología, que a su vez es el campo que estudia los fenómenos rítmicos en los organismos vivos, como los ritmos circadianos. Estos hacen referencia a los cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo, y que en muchos casos responden, a la luz y la oscuridad en el ambiente.

Los ritmos circadianos regulan funciones clave del cuerpo mediante la acción de neurotransmisores en el cerebro. Estos ritmos afectan los ciclos de sueño y vigilia, controlan la temperatura central del cuerpo (que es más alta durante el día y más baja por la noche) y también influyen en la producción de diversas hormonas, como la melatonina, el cortisol y la leptina.