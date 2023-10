Un economista explica qué escenario nos espera en 2024 con la estabilidad de los tipos de interés

El Banco Central Europeo detiene las subidas de tipos después de la mayor escalada de su historia, con 10 subidas consecutivas. El precio del dinero queda en el 4,5% dando así un respiro a los hipotecados. Eso sí, Christine Lagarde advierte que los tipos se mantendrán alto durante un largo periodo. A medio plazo se espera ir bajando progresivamente hasta el 2%.

Los analistas esperaban esta resolución del Consejo de Gobierno del Banco central Europeo. El BCE basa su decisión en la bajada de la inflación en septiembre y a los datos de la inflación subyacente, que ha continuado disminuyendo. Ahora pueden pasar dos cosas a partir de aquí, que baje la inflación y los precios nos den un respiro, o bien que los precios no bajen, con lo que se abre un periodo de incógnitas para comercios y empresas. ¿Cómo será el 2024 desde el punto de vista empresarial? ¿Cómo va a ser para nuestros bolsillos?

El economista y escritor Fernando Trías de Bes, explicaba en'La Tarde' que estamos encaminados hacia una fase de mayor estabilidad, "la intención del Banco Central Europeo, por poco que pueda, va a ser no tocar esto ya durante 6 meses mínimo y si pudiera reducirlo algo, hacerlo, es decir, el BCE ha puesto por delante controlar la inflación que no un posible aumento del desempleo o una contracción de la actividad económica. Todas las perspectivas para 2024 y 2025, les auguran que no hará falta subir más los tipos de interés. Pero la economía no es una ciencia exacta, dependemos también de la geopolítica".

La guerra entre Rusia y Ucrania continua y ahora también el conflicto entre Hamás e Israel, esto nos afecta, por ejemplo, con "la inestabilidad geopolítica, siempre a través de la energía, del lado del gas, petróleo o en el caso de Rusia en ambos lados. Esto nos está diciendo que Europa tienen que empezar a replantearse toda su política energética, en el resto de elementos está mucho más estabilizada", explicaba Trías de Bes.

Dos posibles escenarios con la estabilidad de los tipos de interés

El Banco Central Europeo ha mantenido estables los tipos de interés y tenemos un 4,5% y así parece que se van a mantener unos meses. Ahora hay dos posibles escenarios, el primero que baje la inflación, entonces, lo que pasaría es que "si baja la inflación va a ser un respiro y lo más probable es que el BCE también reaccione a la baja con los tipos de interés demostrando también, desde un punto de vista popular y social que cuando ha hecho falta lo ha subido, pero que cuando no hace falta los baja", decía el economista. Con esta medida, podríamos notar la bajada en primavera.

El segundo escenario es que no baje la inflación, aunque va a ser la prioridad de Christine Lagarde. Entonces, esto puede suponer que "ajustaría un poco más al alza los tipos, aunque depende de como vaya la economía en Europa porque está habiendo una desaceleración económica".

Argentina en un nivel de inflación del 140%

Esta semana hemos visto que Argentina se mueve en un nivel de inflación del 140%. Sergio Massa, el ministro de Economía argentino, ha ganado las elecciones primarias con un 36,6% de los votos, superando así a Javier Milei ¿Podríamos llegar nosotros a sufrir ese tipo de hiperinflación?

Trías de Bes explicaba que "sí se podría llegar porque no está indemne nadie. Alemania y Hungría experimentaron una hiperinflación en la primera y segunda Guerra Mundial y gran parte del Banco Central Europeo, tan reacio a no ver la inflación llegar al 5% es porque hay pavor en el corazón de Europa a una hiperinflación porque la hemos vivido".