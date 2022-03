Un economista explica cómo el Gobierno puede conseguir subir los alquileres: "Se ha demostrado"

La subida de los precios nos afecta mucho. La inflación alcanza en España casi el 8 por ciento y los salarios no están subiendo. Esto supone que los que viven de alquiler lo tengan francamente complicado, ya que sube el precio de la casa que tienen alquilada, pero no lo que ganan. El Gobierno ha querido poner un tope a la subida del precio del alquiler de un 2 por ciento que afecta a entidades con un número considerable de pisos.

El que alquila el piso se ve perjudicado por la medida, por ese tope. La otra cara es la de las personas que se pueden beneficiar de que esa subida no se dé. En 'La Tarde' de COPE hemos hablado con protagonistas en ambos lugares de la problemática, pero sobre todo, hemos consultado a expertos para entender cómo nos va a repercutir esta nueva medida a cada uno.

El peligro de que la medida del Gobierno se alargue en el tiempo

La medida anunciada desde Moncloa limita las subidas de los contratos de alquiler a un dos por ciento, ignorando así los casi ocho puntos de inflación que sufrimos. Si no hay acuerdo entre inquilino y arrendador, se queda en el dos por ciento la subida. El acuerdo debe ser entonces por debajo de ese porcentaje.

Lorenzo Silva, colaborador de 'La Tarde' y escritor, tiene claro que la medida "viene dentro de un paquete para paliar la guerra de Ucrania, pero esto venía de antes. Estamos en una mini espiral inflacionista", algo tras lo que Silva ha querido señalar que estamos obviando la parte más importante del problema: "Nos estamos concentrando en medidas particulares y nos tenemos un problema global. El de tantísimas personas que tienen formación y que están empezando su vida y ganan mil euros o menos. Hay que hacer un análisis más global, a lo mejor sí hay arrendadores que sí pueden hacer ese esfuerzo y otros que no", ha reflexionado.

Por su parte, entrando en pura harina económica, Fernando de Haro ha hablado con Leandro Escobar, experto inmobiliario y profesor de la Universidad Pontificia Comillas - ICADE: "La medida busca ayudar a sobrellevar y a mitigar los efectos de la inflación del 7,6 por ciento, algo que no se ha visto en los últimos años", ha destacado el experto económico. "Los inquilinos sufrirían si las actualizaciones de los contratos se realizaran con base IPC, como la gran mayoría de los contratos. Algo que no sería compensado mediante incremento de salarios. Hay que tener en cuenta a la otra parte, que son los arrendadores, los propietarios. Si no es vía renta, los aumentos de gasto no sabemos si se les va a poder compensar o no", también ha querido detallar Leandro Escobar.

Ante esta situación, Fernando de Haro ha querido preguntar al profesor por los peligros que entraña una medida tan excepcional como la de que el Gobierno intervenga directamente el mercado del alquiler. Y es que puede ocurrir que el arrendador decida que igual no pone el piso en alquiler. Sería así como se consigue un efecto contrario con menos pisos en oferta y alza en el precio de los alquileres.

"Históricamente en España se ha demostrado que en muchas ocasiones, buscando un efecto que se entiende positivo, se acaba obteniendo una consecuencia contraria. El intervencionismo en los mercados no siempre es positivo", ha terminado por confirmar el experto, asumiendo que de alargarse en el tiempo esta medida de limitar las subidas al dos por ciento, se puede llegar a, en realidad, subir aún más los precios: "Es lo que parece que iba a salir en el Real Decreto Ley, hay que ver el texto definitivo. Serían en total tres meses de aplicabilidad y puede dar lugar a importantes discrepancias entre oferta y demanda", ha concluido Leandro Escobar, sin ocultar en 'La Tarde' de COPE qué riesgos tiene lo que, en principio, parece una medida bienintencionada para limitar los efectos de la inflación.

