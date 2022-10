Un economista advierte de las consecuencias que tendrá subir las pensiones un 8,5%: “Será tremendo”

El Ministerio de Hacienda ha anunciado este martes que, de acuerdo con sus cálculos, la subida de pensiones del próximo año rondará el 8,5% , una cifra que se concretará con la inflación de noviembre, y su titular, María Jesús Montero, ha anunciado que se dotará el Fondo de Reserva por primera vez en trece años. Es una de las patas de los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno.

Además, el anuncio se suma al de hace unos días de una subida progresiva del sueldo de los funcionarios en tres años y pactada con los sindicatos. Unas cuentas que incluyen también las rebajas del IRPF: el Ejecutivo ampliará la reducción por los rendimientos del trabajo en el IRPF a rentas de 18.000 a 21.000 euros, en tanto que elevará el mínimo exento de tributación de 14.000 a 15.000 euros.







Pampillón: “Darle 400 euros a la gente joven...”



En La Tarde, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón, critica que “no estamos con los PGE que España necesita”. “Lo que se trata es de tratar de reducir la inflación, y la mayor parte de este gasto público es innecesario”. Asimismo, y como ejemplo, el economista señala como error “darle 400 euros a la gente joven” dentro del gasto público. Por ello, Pampillón critica que las cuentas del Ejecutivo “tiene que ver más con los votos para las elecciones del año que viene”.

“Aquí hay que recortar el gasto y hay que hacer una reforma importante. Al reducir el gasto público conseguimos meterle menos presión a la demanda y estabilizar los precios”, insiste el experto a Fernando de Haro. Para Pampillón, el crecimiento que deja entrever los Presupuestos “no es un crecimiento sano, no va dirigido al tejido empresarial que genera empleo, un sistema educativo que presione para que la gente tenga salidas profesionales que les puedan contratar”.

“Las empresas necesitan trabajadores con cualificaciones profesionales específicas, y tampoco se pone el foco del gasto en la investigación, en la transformación digital, reducir impuestos a las empresas...”, añade.









La consecuencias de subir las pensiones



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pampillón ha querido recordar que han sido 24.000 millones de euros los que está recaudando el Gobierno “con esta inflación”, en referencia a un aumento del 27% en la recaudación entre el tramo de enero a agosto. “España es el único partido de la OCDE que está subiendo la fiscalidad, y el único que no ha llegado al nivel de PIB del año 2019. Tenemos que remediar el crecimiento de la producción, no el gasto público que no se necesita”, critica.

Pero Pampillón ha querido poner el foco en dos medidas en concreto del Gobierno: Una subida de pensiones del 8,5% y una subida de salarios a los funcionarios del 2,5%. “Es que es insostenible”, sentencia el economista en COPE. Incluso se atreve a poner negro sobre blanco las consecuencias que tendrán estas subidas y quienes serán los que lo paguen. “Si vamos subiendo las pensiones todos los años con el IPC las generaciones más jóvenes van a tener que pagan unas pensiones a los 'baby boomers' tremendas”. Apunta Pampillón que una subida del IPC queda establecida de manera permanente año a año. “Todo esto se acumula”.

“Eso queda consolidado y, si sube el IPC, otra vez, es insostenible un sistema de pensiones respecto al IPC cuando está tan alto”, concluye