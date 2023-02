Un economista advierte de las consecuencias de no darle nunca una paga a tu hijo: "Cuando se independice..."

El economista Fernando Trías de Bes avisaba este viernes en La Tarde de las consecuencias que pueden tener no darle nunca paga a tu hijo, poniendo un ejemplo claro de qué puede ocurrir en el momento de que se independice de casa. Además, el experto daba las claves en COPE de cuándo es el mejor momento para empezar a pasarle esa misma paga a los niños, además de cuál sería el importe idóneo.

“A esta hora vamos a abrir el melón de la paga a los niños y a los adolescentes, ¿cuándo hay que empezar a darla? ¿cada cuánto tiempo? ¿cuánto dinero y cómo lidiar con que al amigo le dan más?”, comenzaba comentando la copresentadora del programa, Pilar Cinseros. “Más de la mitad de los padres españoles dan una paga a sus hijos, 7 de cada 10 familias lo hacen al mes y el resto semanalmente”.

Trías de Bes explica que los niños entienden muy rápido el dinero: “he visto a niños de 3 años decir a sus padres “ompa, ompa”. “Pero realmente empiezan a entenderlo a partir de los 6 años aunque no hay capacidad de gestión, se dan cuenta del poder del dinero y que ese papel se intercambia por cromos o chucherías”.

Fernando Trías de Bes, el economista 'de bolsillo' de La Tarde









Cuándo comenzar a dar la paga



“La paga, y es muy importante, va más allá de un dinero para que te compres algo, eso lo puedes hacer en el primer tramo de edad, la paga tiene una función que es la administración”, explica el economista en La Tarde. Reconoce que el concepto “paga” es algo que le gusta: “tiene una función educativa, te doy un dinero para una semana y, si te lo gastas todo el primer día, apechuga porque no vas a tener más”.

Pero, ¿cuándo comenzar a darla? ¿A qué edad? “Yo lo haría por edades: a medida que aumenta tiene que ir aumentando o disminuyendo la frecuencia. A mi hijo con 10 años le doy una paga semanal, pero no le puedo dar una mensual. Con 10 u 11 años no tiene la madurez de administrar un mes. Primero que aprenda a gestionar semanas y, cuando tenga otra edad, que empiece a gestionar un mes. Fíjate esto que te voy a decir: se aprende a ahorrar a partir de los 10 años”, concluye.









Las consecuencias de no dar nunca la paga



Eso sí, el colaborador de COPE explica que, si es para las chucherías, “te puedes permitir una paga menor, pero si es para niños mayores de 20 años y es para otros gastos, como un gimnasio o clases particulares, eso ya es mensual”. “Ahí ves el valor del dinero y decides en qué aspectos de la vida quieren invertir el dinero”, añade.

Pero, concretamente, Trías de Bes ha querido poner un ejemplo de las consecuencias que puede tener no darle nunca la paga a tu hijo. Y es que, explica, si este se independiza con 30 años y sólo ha recibido dinero “cuando lo ha necesitado”, después no va a saber administrarse sus propios ingresos.

Y por último, ¿qué haces si otro familiar como los abuelos o los tíos le dan dinero de manera puntual? “Eso es como si te toca la primitiva o te has encontrado un billete por la calle. Es un dinero que te cae del cielo, tuyo es, no incide en la paga, es un extra y manéjatelo, yo no entro ahí”.