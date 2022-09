Un economista aclara por qué se han multiplicado por 9 los despidos tras el período de prueba: “Es alucinante”

El número de trabajadores que no superan el período de prueba se ha multiplicado por 9 desde el comienzo de la reforma laboral y el número de trabajadores indefinidos que no han pasado el período de prueba aumentó un 783% interanual en el mes de agosto. Unos datos preocupantes pero que esconden una clave detrás que puede explicar el cambio en la política de contratación de las empresas.

El economista Fernando Trías de Bes, explicaba este lunes en La Tarde la realidad detrás de unos datos inusuales. “Lo voy a decir en plata, el dato es flipante”, respondía a Pilar Cisneros. Y es que el conocido como 'período de prueba' suele aplicarse en la mayoría de contratos de las empresas. En palabras del experto, se trata de “un período de prueba para las dos partes”. “La empresa es el tiempo que tiene para ver si el trabajador tiene las aptitudes profesionales que se prevén en la entrevista. Pero también es período de prueba para el trabajador en el que evalúa las condiciones, el contenido de trabajo, si la empresa es lo que pensaban...”

Es por ello que no icnluye ni indemnización ni preaviso por parte del empleado, ya que no rigen las condiciones finales del contrato.





Qué se esconde tras la explosión de casos



Trías de Bes lo tiene claro: “Huele a fraude, a picaresca”. Y es que la principal sospecha es que se estén usando estas cláusulas como una forma de crear contratos temporales. “Es cierto que hay casos en los que, con la nueva reforma laboral, me tengo que quedar al trabajador indefinido tras el período de prueba, puedo entender que una parte de todos estos es que las empresas hayan elevado el listón. Ahora seguramente haya un criterio más exigente, pero será 1 de cada 4, creo que estamos atendiendo a una picaresca muy clara”.









“Es una manera encubierta de tener contratos temporales de 6 meses. Eso es lo que no sabemos en qué porcentaje. Es alucinante, somos la pera”, sentencia el escritor y experto económico. Además, explica, es una circunstancia difícil de pelear por parte del empleado. “Si alguna empresa lo está haciendo de manera fraudulenta, el trabajador tiene poco que hacer y no tienen por qué justificarlo. Sólo se puede llegar a exigir al empresario una explicación en el caso de una embarazada”.





La trampa del período de prueba



No obstante, Trías de Bes alerta de un detalle sobre estas cláusulas que la mayoría pasa por alto: Si en el contrato no se especifica que hay un período de prueba, no hay período de prueba. “Las empresas lo saben, pero que se sepa. En contratos verbales, si en los días siguiente no se especifica, tampoco lo puede haber”.

Además, especifica que, mientras antes de la reforma laboral estaba sujeto a lo que acordaran el empresario y el trabajador, “ahora prevalece el convenio”. “Los convenios especifican normalmente, para un técnico titulado, un máximo de 6 meses, y un máximo de 2 y 3 para los no titulados”, concluye.