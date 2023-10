El drama de Pedro: rozando los 60 años, se va de vacaciones y esto se encuentra al volver al trabajo

Despedido por ser mayor. Es lo que le ha pasado a Pedro Fernández, un ingeniero que trabajaba para una multinacional que le despidió al acercarse a los 60 años.

Ahora el Tribunal Supremo ha considerado que vulneraba un derecho fundamental, el despido se ha considerado nulo y la empresa debe readmitirle. Pedro Fernández ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde' para contar su historia.

Su pesadilla comienza en septiembre de 2020. "A primera hora del día, al reincorporarme de unas pequeñas vacaciones, recibo una llamada de recursos humanos comunicándome el despido. No me lo esperaba porque llevaba un tiempo en el proyecto bastante involucrado", explica. Llevaba 9 años en la empresa, con buenos resultados, y nada podía hacer presagiar que acabase así. Pedro indica que causas reales no hay, puesto que la carta de despido decía que su marcha era por la reorganización de la compañía y de la disminución de las ventas.

No obstante, dice que "era una carta estándar que utilizaban para todos los despidos". La empresa, en el juicio, definió su despido por otras causas. "Un mal desempeño y disminución de ventas". Algo que no se pudo demostrar.

¿Cuándo sospecha Pedro que, en realidad, le despiden por su edad? Por esa fecha, tenía 58 años y decide demandar a la empresa "después de un período de intranquilidad y sufrimiento por parte de mi familia. Veo también que no volvería a trabajar porque más del 50% de los parados de larga duración tienen más de 50 años. También evalúo que económicamente puedo afrontar un proceso legal que va a llevar, por lo menos, un año. Además, estoy en la certeza de que no había causas económicas ni de mal desempeño que indicaran que podía ser despedido".

"La empresa no cesa en el empeño de revertir la sentencia"

Continúa explicando que, por parte de la empresa para la que trabajaba, descubrió que había una estrategia para despedir a los mayores de la empresa. "Proponían una tasa de un porcentaje de eliminación anual del 10% y se refería a que se podía estar en el trabajo hasta los 50 o 60 años. Y era paradójico el discurso del director de la empresa, porque decía que el ancho y la suavidad del canal de salida determinarán la velocidad y la dificultad de reemplazar lo viejo por lo nuevo", explica en los micrófonos de 'La Tarde'.





Pedro denuncia y, finalmente, se ven obligados a reincorporarle a la empresa. Le pagaron una indemnización de 20.000 euros por daños morales. Y esto es lo que pasó después. "Me reincorporan en noviembre de 2020 aunque me eximen de prestación de servicios. Hasta febrero de 2023 que ya volví a mi puesto de trabajo. A la par, la empresa no cesa en el empeño de revertir la sentencia. Han presentado un recurso que ha sido desestimado y recurso de casación al Supremo que lo inadmite".

Actualmente, cuenta que está en el proyecto en el que se encontraba antes de ser despedido. No tiene ningún problema con los compañeros pero "alguien que va de nuevo a la empresa y se reincorpora de manera forzada pues al final acaba estando un poco observado".

Por último, indica que está totalmente capacitado para su puesto de trabajo aunque "hay puestos técnicos que los ingenieros nuevos están en un nivel distinto".

