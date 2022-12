Desirée Vila revela la frase clave que le dijo una enfermera tras perder la pierna: "Me hizo reflexionar"

24 años y es campeona en muchos aspectos de su vida. Se llama Desireé Vila y es atleta paralímpica. Su historia es maravillosa, tan joven y con tanta fuerza y voluntad, como ella misma cuenta en redes sociales: “Fue en febrero, un día normal, un entrenamiento normal. Estaba practicando un mortal, hice una acrobacia hacia atrás y me lesioné la pierna derecha porque mi cuerpo cayó sobre esa pierna entera”.

Rememora la atleta que se rompió la tibia y el peroné. “Recuerdo que tenía mucho dolor y me puse triste porque pensaba que iba a estar mínimo 2 meses en muletas y perderme la temporada”, comenta en uno de los vídeos de su perfil personal. Y así fue, se perdió las temporadas, las competiciones, pero lo que no sabía en ese momento es que también iba a perder una pierna.

“Llegó una radiografía y detectaron la fractura de la tibia y el peroné, pero no detectaron que había una arteria obstruida. Ya con el tac sí que se dieron cuenta y me enviaron a otro hospital, donde detectan que llevo más de 72 horas con una necrosis, la pierna está muerta y no hay otra solución que amputarla”.

El 26 de febrero de 2015, hace 7 años a esta joven le cambió la vida, lo que le quitó el deporte también le ha regalado un nuevo comienzo y el deporte también le ha salvado la vida: Desi no se rindió y empezó a competir en otra modalidad, el atletismo siendo campeona paralímpica y acudiendo a los juegos paralímpicos de Tokio en 2021. Ahora ha recibido la Medalla de Oro al Mérito Deportivo. “No puedo entender lo que está joven sufrió, cuando ves que tu vida, tus sueños y tu pasión se vienen abajo, lo importante sin duda es saber qué es lo importante”, comenta Javi Nieves.

Así, Desi recuerda que su primera reacción fue “que no, que prefería morir”. Pero una frase del traumatólogo a su familia le cambio la perspectiva: “El traumatólogo le dijo a mi familia que de qué se preocupaban, ¿por una pierna?”. La frase fue: “Desi tiene el cuerpo infectado por la necrosis y lo que vamos a hacer es salvar su vida”. “Desde entonces, tener un muñón para mi es lo más bonito porque me ha salvado la vida”, reconoce.

Porque, desde entonces, Desi aprendió además de a aferrarse a muchos motivos para seguir viviendo y rehacer su vida, a reaprender a dar sus primeros pasos. Ella misma lo repite, la clave para levantarse con más fuerza es caerse, caerse y caerse, y oye, no perder la pedazo de sonrisa que tiene esta chica aquí a mi lado.

La propia Desi ha pasado este lunes por los micrófonos de La Tarde: “Cuando te pasa algo así piensas que no vas a tener más situaciones duras y la vida está llena de obstáculos y dificultades, y a mi lo que me ha salvado ha sido apoyarme en la gente que me quiere”.

“El primer año fue muy complicado, estuve acompañada de profesionales, fisios, psicólogos, médicos de rehabilitación, ya no sólo por aceptar la discapacidad, sino entender que la gimnasia ya no iba a ser parte de mi vida. Tienes que tener mucha paciencia porque aprender a caminar con una prótesis no se aprende de un día para otro, pero no había otra, tenía que seguir adelante, luchar y buscar cosas que me motivasen, y así llegué al atletismo”. mantiene.

Pero si hay algo que recuerda con fuerza ha sido una frase de una de las enfermeras del centro en el que estuvo tras perder la pierna. “En el Hospital pasaron muchas cosas muy bonitas, llegó mi tía que vivía en Suiza y si quería ser la madrina de su hija Cecilia y me ayudó a seguir luchando. Además, una frase de una enfermera, “lo único incurable son las ganas de vivir” me hizo reflexionar y buscar la parte positiva de la situación”.









Ahora, los vídeos de Desireé, su día a día, su historia y su muñi como ella llama a su muñón, los puedes seguir en sus redes coales: @DesiVila98 en Instagram y Twitter, Desiree Vila en Youtube, Desi Vila Atletismo en Facebook. Sobre la medalla de oro que acaba de recibir asegura que es “una pasada, además, vinieron mis padres”. “Fue darle una segunda oportunidad al deporte, y es lo que más orgullosa estoy”, concluye.