Si ahora te preguntan quién fue tu profesor/a favorito del colegio, ¿sabrías dar un nombre?. Hay unos niños que sí, su profesora es Mirian Galán.

Mario Sánz (11 años): Siempre me acuerdo que su cumple era el día de lo enamorados y le comprábamos flores



Dicen de ella que es “la mejor profe del mundo” y literalmente es la mejor profesora del mundo porque Mirian Galán, la educadora infantil de niños de entre uno y dos años de una escuela pública de Pozuelo de Alarcón, ha sido galardonada en la quinta edición de los Global Teacher Awards como la mejor profesora del mundo por su labor tanto dentro como fuera de la escuela en el ámbito de la educación.

La verdad que los profesores son personas esenciales en la vida de un alumno y por qué no, también de los padres que confían plenamente en ellos para la educación de los hijos.

Es un orgullo tener a la mejor profesora del mundo en España, y es que Mirian Galán lleva dedicándose a la docencia desde hace 20 años y además tiene una plataforma de educación, SuperEducalandia, en donde día a día busca recursos para las familias y profesores a través de posts donde da tips, entrevistas, recomendaciones. Pero lo mejor es que esta profe tiene una vocación que es envidiable.

La historia de Mirian es curiosa, ella no se presentó para el premio, sino que los padres de unos de sus antiguos alumnos le enviaron toda la documentación para que se animase a presentarse. Tras un proceso, es septiembre recibió la noticia de que entre todos los prfesores del mundo, había sido elegida como la mejor. Una profesora de primer ciclo. Para Mirian fue un honor y un orgullo poder dar visibilidad a los profesores de primer ciclo que trabajan con niños tan pequeños y que se sienten además, poco valorados.

El siguiente paso era ir a la gala que se celebraba el pasado seis de noviembre en la India. Mirian no pudo viajar, tras el silencio del Ministerio de Educación y Formación Profesional que no se puso en contacto con ella tras el reconocimiento. Sin embargo y lo sorprendente, es que tras hablar con la secretaria de Pilar Alegría, la promesa se quedó en nada y Mirian se conformará con el título, pero no recibirá el galardón que le correspondía.

Los padres de mis alumnos quisieron pagarme ellos el viaje

De todas formas Mirian no se quedó sin su celebración, ya que sus compañeros y alumnos del cole se encargaron de montar una gala con alfombra roja, música y hasta una estatuilla, para reconocer y agradecer su tiempo, trabajo y cariño,

Hoy Mirian Galán, una profesora de Getafe es referente mundial en educación, y no es para menos. Sin duda, todo un orgullo para España.