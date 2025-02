Descubre que su abuela no sabe ni leer ni escribir y el proyecto que crea para ella en Jerez le vuelve famosa

Hay cosas que, gracias a Dios, a todos nos parecen normales por el contexto en el que nos hemos movido y las condiciones sociales de las que gozamos. Cosas como saber nadar, haber podido ir a la escuela, o saber escribir y leer.

Cuestiones que nos pueden parecer sencillas, pero que, en realidad, no han sido accesibles para todo el mundo en todo momento. Y no hace falta irse muy lejos de tu ciudad, porque en la propia España no todo el mundo ha tenido acceso a la cultura.

Es cierto que, en la actualidad, no hay una gran tasa de analfabetismo. Es más, según los últimos datos publicados por la UNESCO, la tasa de alfabetización en nuestro país es del 98,59%, lo que es motivo de celebración, ya que evidencia que la sociedad funciona bien.

Algo que no ocurrió en otros momentos de la historia. Era común que, sobre todo en pueblos, muchas mujeres, especialmente, no tuvieran acceso a la cultura y se quedaran sin saber escribir ni leer.

Lo que le pasó a Rosa Moneo Vargas, una mujer gitana de ahora 85 años que vive en el barrio de San Miguel, de Jerez. Su historia es digna de contar, porque ha sido protagonista y testigo de los cambios rápidos del tiempo.

Sin embargo, su esencia ha sido siempre la misma: seguir adelante parando de vez en cuando, sin poner el pie en el acelerador.

Una enseñanza que cazó al vuelo su nieta, Claudia. Ella descubrió que Rosa, su abuela, era analfabeta y decidió apoyarla para que su historia jamás se quedase sin contar.

El proyecto que ha puesto en marcha que les ha hecho famosos

Claudia es periodista y, actualmente, trabaja por su cuenta. Después de haber pasado por diferentes publicaciones de Andalucía, de quedarse en paro, y de trabajar en una confitería, decidió hacer algo innovador.

Su abuela era su inspiración y tenía claro que ella tenía que ser la protagonista de este proyecto. Un proyecto que pasa por hacer un pódcast, “Un posca con mi abuela”, en el que Rosa habla, desde su punto de vista, de diferentes cuestiones cotidianas.

La conocen en redes como Rosa “la del delantal”, y es tan conocida, que ha llegado a ser famosa gracias a su ingenio en los episodios.

“Mi abuela no sabía qué era, le dije que un programa de radio desde casa. Empecé en 2022, estaba trabajando y ahí fue el boom de los pódcast. Mi abuela, que no sabe ni escribir ni leer, qué mejor formato que lo cuente ella. Lo que más le gusta es contar cosas” decía Claudia en 'La Tarde'.

Ella dice que su gran enchufe ha sido su abuela, porque le ha abierto las puertas para todo. “Yo decía que era la nieta de la Rosa Moneo” decía orgullosa.

A Rosa le encanta que la gente se sienta inspirada por sus historias, y así lo recalca cada vez que la paran por la calle para decirle lo mucho que les gusta su pódcast. “Yo soy feliz cuidando. Estoy respetada en el barrio por todo el mundo” decía.

Un podcast sin guion y con mucho ingenio

A Claudia siempre le pareció que su abuela tenía muchas cosas por contar, por lo que decidió que fuera Rosa la protagonista de todo el pódcast. Por tanto, ella solo se prepara un pequeño guion.

“Tengo un pequeño guion para preguntar a mi abuela, es un tema cotidiano, le pregunto si lo tiene preparado y si no, no me contesta” decía con mucha gracia.

Lo que quiere transmitir es que, puedes no saber escribir ni leer, pero eso no te hace menos sabia.

“Ella en todo me sorprende, el episodio de la educación fue una bofetada. Yo tengo en mi cabeza asociada a los títulos, la educación reglada, para ella es el respeto. Me trae a la tierra, a lo importante, por eso estoy todo el rato preguntándole a ella” decía.