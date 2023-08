Daniel Albaladejo explica el porqué de la huelga de guionistas en EEUU: "Falta transparencia"

Se ha cumplido ya un mes de la huelga de actores en Estados Unidos. Los actores se han unido a los guionistas paralizando la industria de Hollywood, en lo que es la primera gran huelga desde 1980. No coincidía una huelga de actores y guionistas desde hace 63 años y las pérdidas económicas pueden ser incontables.

Actores de la talla de Bryan Cranston, protagonista de Breaking Bad, han mostrado su descontento. Los actores quieren negociar su parte de ingresos con las plataformas de streaming, por una parte, pero uno de los puntos más polémicos es el de la Inteligencia Artificial. Hoy ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde' Daniel Albaladejo, actor español al que conocemos por “Cámera Café” o “Servir y proteger”, para defender los derechos de actores y guionistas.

Albaladejo es actor y secretario de acción sindical de la Unión de Actores y Actrices. Ha afirmado que tienen 2.500 afiliados en Madrid para poder hacer fuerza ante lo que se les vendrá en breve: "Lo que pasa en USA va a pasar aquí, cuando allí estornudan, aquí nos resfriamos". Ha explicado que no se pelea por los derechos de los grandes iconos y ganadores de oscars, sino por aquellos actores secundarios, guionistas, figurantes o extras, los cuales no pueden pagar su hipoteca o seguro médico.

Ha advertido que con la IA todo va a dar un vuelco y las plataformas se van a aprovechar de esto. El actor ha verificado de donde adquieren los actores y guionistas sus ingresos: "Gana dinero al hacer la serie mediante un salario previamente estipulado con el productor y luego ganas las regalías que es la propiedad intelectual del propio actor".

Ha confirmado que esto en nuestro país siempre ha estado muy controlado, ya que en las televisiones generalistas, se pueden ver las horas de emisión y "está todo estipulado". El problema llega con las grandes plataformas como Netflix o HBO, puesto que se basan en las horas de consumo del cliente, falta transparencia en este sentido para poder saber el tiempo de uso.









Albaladejo ha afirmado que las plataformas hacen estrenos mundiales y son simultáneos, una serie hecha aquí se puede ver en 140 países, el actor ha indicado donde está el problema: "Estas visitas generan unos derechos de propiedad intelectual que en España son pagados, pero ¿Y el resto de países?". Ha comentado que esto se debe regular, pero advierte que todo esto va muy rápido, una vez que se regule se habrá quedado obsoleto.

La historia

Ha confirmado que las huelgas de actores y guionistas no es algo innovador: "En los 60 el propio Ronald Reagan inicio una huelga por defender los derechos y la propiedad intelectual de las películas americanas, es la primera gran huelga de actores y guionistas". Ha explicado que en los 80 ocurre también con el paso del CD al DVD, ha constatado que el problema no es que no esté bien o mal pagado, es que no está bien regulado, deben sentarse todas las partes, ya que los pagos deben ser equitativos.