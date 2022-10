El curioso error durante la Segunda Guerra Mundial que provocó que España tenga un huso horario incorrecto

A las tres de la madrugada volverán a ser las dos. El último domingo, España y el resto de la UE establecieron este cambio de horario como medida de ahorro energético. Tienen una larga historia en España. En Europa hay tres husos horarios distintos. España pertenece al central. Dos ciudades tan lejanas como Vigo o Varsovia, a miles de kilómetros de distancia, tienen el mismo horario.

Pere Planesas, astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional, cree que respecto a si España está en un huso horario erróneo, responde que “depende de cómo se mire” porque a pesar de las distancias, “está en un huso horario que comparte con un buen vecino” como Francia, Holanda o Luxemburgo. Aclara que España está en ese horario desde “hace unos 80” años, por lo que, al final, “hemos adaptado nuestras actividades” y “no nos supone un problema”. Un alemán come a la una, lo que corresponde al mediodía solar; mientras, un valenciano come a las dos, pero también está comiendo a las doce, hora solar. Debido a esto, “hemos adaptado nuestros horarios y por eso parece tan tardíos”, cuenta Planesas. Pero añade que “comparado con el sol no es tan descabellada” y nos “hemos ido adaptando a lo largo de esos 80 años”.

Explica que este cambio “se produce en la segunda guerra mundial” porque “decide cambiar el horario y adelantarlo una hora” en Portugal, Francia, Inglaterra y España. “El cambio fue permanente” pero luego Inglaterra regresó al antiguo, no los demás. Aun así, “España está en el huso horario geográfico de Reino Unido” y “Canarias está una hora más”. Lo que ocurre es que “los que estamos muy hacia el oeste, estamos muy descolocados”. Planesas celebra que España “tiene el mismo horario que una gran parte de Europa” y “solo cuando se han unido países de Europa del Este ha tenido que unirse otro horario” distinto al que existía. Aun así, cree que “cuantos más tengamos la misma hora oficial, mejor”.

Desde hace más de 40 años, 1980, el procedimiento del cambio de hora está unificado en el territorio europeo con la primera legislación de la Unión Europea, marcando el último domingo de octubre y de marzo como los días en los que hay que retrasar y adelantar la hora, respectivamente, para dar la bienvenida a los horarios de invierno y verano. El horario de verano viene establecido a normativa de obligado cumplimiento de la Unión Europea, pero el experto aclara que podemos fijar la hora que queramos, solo venimos obligados al cambio: “En la constitución española dice que es soberana para establecer esa hora de invierno”.

Sobre si debería suprimirse el cambio de hora, el astrónomo cree que “hay problemas más importantes que resolver”. Aunque “en 2018 surgió la idea”, pronto, “en 2020, se acabó el asunto”. Este tema “parecía que iba a ser inminente”, pero aclara que “no es tan fácil quitar la hora de verano” porque “requiere muchos cambios” a nivel internacional. Esto puede provocar muchos problemas, por ejemplo horarios a los que puede llegar un avión a un aeropuerto.