La crisis humanitaria continúa en Afganistán un año después: "La vida de ellos sigue en peligro"

El régimen talibán cumple un año desde su vuelta al poder en Afganistán. El nivel de violencia ha ido en aumento desde el pasado 15 de agosto de 2021. A medida que estos iban cercando Kabul, habitantes de todo el país tomaron la decisión de huir, o por lo menos de intentarlo. En un principio los talibanes se situaron a las afueras de la capital con la promesa de que no entrarían, pero acabaron pasando antes de tiempo. Todo ello creó una sensación de inseguridad y peligro creciente en la población afgana y en la mundial.

Mientras cientos de miles de personas se agolpaban a las puertas del aeropuerto internacional de Kabul buscando un avión que les pudiese sacar de ese infierno, otros miles, trataban de cruzar las fronteras o bien andando o mediante coche hacia Pakistán, Irán, Turkmenistán y Tayikistán. El problema en el aeropuerto y en las fronteras era el mismo: conseguir un visado era muy difícil, y además, el viaje en sí mismo era muy caro, por lo que muchas familias que no podían costearlo, se dieron un golpe contra la frontera.

En el aeropuerto además se sumaba la dificultad de la falta de seguridad. Una vez que los talibanes pasaron y se asentaron en la capital, dieron un tiempo de plazo para que aquellos que quisiesen salir lo hiciesen antes del 31 de agosto, momento en el que cerrarían cualquier manera de abandonar el país. A esto se sumó el episodio del atentado reivindicado por el ISIS en los aledaños del aeropuerto, que acabó con 183 muertos y más de 120 heridos. A los días, agosto terminó, y nadie más pudo salir del país.

Recordando el fatídico momento, Khalid Jalali, traductor en la embajada española en Afganistán hasta aquel momento y afgano evacuado hacía España hoy en día, atiende a los micrófonos de "La Tarde de COPE" para revivir el momento además de descubrirnos cual es nueva situación.

"Me encuentro bien, llevo un año aquí en España, en Navarra, en Pamplona. Estoy aquí con mi familia, con mi mujer y con mis niños. Estoy bien, estoy contento", explica Jalali sincerándose sobre su actual vida.

Intentando rehacer su vida tras convertirse en un evacuado, el traductor en la embajada muestra su interés por encontrar un nuevo trabajo en su nueva localización: "No de momento no tengo trabajo. Estoy haciendo unos cursos de información y esas cosas. Estoy estudiando, intentando encontrar un trabajo aquí en España".

Volviendo al pasado, Khalid Jalali recuerda como fue el momento exacto en el que tuvo que ir corriendo al aeropuerto dada la situación: "Era muy complicado y muy difícil para todo el mundo. Todos estábamos esperando ahí para salir de Afganistán y para nosotros también fue complicado. Todo ha pasado muy rápido". "Era una situación muy complicada. Teníamos miedo y no sabía que iba a pasar con nosotros. Era un tiempo muy malo para nosotros. Después del día que los talibanes entraron en Kabul, hemos estado ahí casi tres días esperando para la llamada del Gobierno de España. Finalmente nos llamaron y yo tenía suerte de que en el primer día yo podía entrar dentro del aeropuerto. Era un tiempo muy duro para todo el mundo y para nosotros también. Recuerdo que en estos días no podía dormir y toda la noche estaba despierto y estaba pensando qué va a pasar con nosotros. Es que como sabes, los que han trabajado con los extranjeros para los talibanes significan lo mismo que ellos. Entonces nuestra vida estaba en peligro. Era muy difícil y complicado", relata el evacuado recordando aquellos primeros días y horas tras producirse el suceso.

"Sí, claro, es que como he dicho para nosotros estar ahí era muy peligroso. Cuando hemos entrado en el aeropuerto y ya tuvimos un vuelo para salir de allí, estábamos muy contentos. Aún así, es difícil perder tu vida, perder tu país, pero no teníamos otra opción. Estábamos contento", responde el traductor al ser preguntado por la sensación del momento en el que ya sabía de forma oficial que se iba de Afganistán.

Colaboradores afganos llegan a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz en un avión procedente de Islamabad (Pakistán), a 10 de agosto de 2022, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). España evacuó ayer a un nuevo grupo de alrededor de 300 excolaboradores afganos que han llegado hoy a Madrid, en una operación que coincide con el primer aniversario de la caída de Kabul.





La suerte de poder huir de ese conflicto, no la tuvieron todos. Es decir, muchas personas, entre ellas familiares suyos, se quedaron allí: "Sí. Ahora vive mi padre, mi madre y mis dos hermanas. También tenía un hermano que se fue a Estados Unidos que es el que trabajaba con ellos la bajada de Estados Unidos". "Ha cambiado todo. Como sabes los talibanes no permiten, por ejemplo, a las mujeres trabajar y estudiar. También mi familia. Están en peligro por el motivo de que sus hijos trabajaban con los extranjeros. La vida de ellos sigue en peligro y no están tranquilos. Se van a cambiar su sitio y no pueden vivir en el mismo sitio, tienen que cambiar cada semana cada día en donde llegan", agrega el evacuado explicando así la situación que tienen sus familiares que siguen allí.

"Sí claro. Es que no hay trabajo y los talibanes no quieren pagar el salario para la gente. La mayoría de la gente ha dejando su trabajo. Tienen miedo, no quieren y no pueden. No hay posibilidad de mucho trabajo y la pobreza cada día aumenta", manifiesta Jalali haciendo ver la compleja situación de los que se han quedado.

Llegados a este punto, pasado un año, toca replantear que hacer con el futuro. El dilema moral de querer volver a tu país esta presente, pero la situación es muy complicada mientras estén los talibanes: "De momento no quiero volver a mi país. Yo no puedo volver, para mí es muy difícil. Además, no creo que la situación cambie rápido mientras este el régimen de los talibanes. Nadie no quiere volver a su país, no podemos vivir junto con ellos. Es imposible para nosotros seguir vida ahí en Afganistán".

España ha conseguido traer a casi 4.000 ciudadanos afganos

La situación extrema allí vivida ha generado la necesidad de evacuar a miles de personas a otras partes del mundo para salvaguardar sus vidas. España, durante todo esto año, se ha convertido en el hogar de casi 4.000 refugiados afganos. Entre ellos, nos encontramos a Latifa, jugadora de la Selección de Baloncesto en Silla de Ruedas de Afganistán. Sus problema de movilidad, sumado al contexto de la situación le supuso uno de los peores momentos de su vida. Seis meses de su llegada a España, la deportista recuerda y explica todo lo vivido en "La Tarde de COPE".

"Sí, sí, una vez iba el trabajo y un talibán vino hacia mí me dijo que no podía vestirme con un vestido corto. Que tenía que ir con un jab, no, así como iba vestida yo dije que por qué porque no me lo puedo poner. Tengo una discapacidad visible. Yo no me podía poner un vestido largo. Esto es algo muy difícil para mí, porque a veces me caía al suelo y no podía andar bien", relata la jugadora recordando el complicado trato que recibía por parte de los talibanes.

Shot,Of,A,Squad,Of,Soldiers,Running,Forward,And,Atacking





La situación era tal que su discapacidad y su trabajo era indiferente para los que tomaron el control del país. Su vida cambio para siempre: "No permitían a las mujeres hacer deporte, trabajar, estar en la calle. Es difícil para las mujeres especialmente para las que tienen una discapacidad visible como yo. Antes de los talibanes, iba a trabajar a hacer deporte y también teníamos muchos partidos fuera de Afganistán. El deporte era fantástico para mí, pero cuando los talibanes llegaron no lo permitían", expresa.

"Mi sobrina tiene 10 años y los talibanes le dijeron que no podía ir sin ella. Ella no puede ir a la escuela, solamente puede quedarse en casa. No puede salir ni siquiera para ir al médico, ni tampoco para ir a la escuela. Mi hermano tiene dos hijas que no pueden ir al colegio actualmente", expresa Latifa denunciado así la falta de acceso a la educación y la falta de libertades.

La situación allí era y es, un año después, de crisis humanitaria total. A diferencia de sus familiares, ella ahora es feliz retomando su vida normal en España: "Yo pienso en mi familia, este es el mayor problema de mi vida. Ellos están solos en Kabul no sé si podrán venir o no es especialmente difícil para mi hermano. Estoy feliz de estar en España mi vida. Ha cambiado completamente estoy muy feliz, puedo ir sola al parque al gimnasio, puedo practicar mi deporte. Espero que mi familia algún día pueda venir y podamos tener una buena vida juntos", responde Latifa mostrando así su deseo de seguir en nuestro país y de que su familia venga.