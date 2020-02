La crisis del coronavirus vista desde Usera

Fernando de Haro se ha desplazado hasta el barrio madrileño de Usera, uno de los barrios europeos con más población china. Allí viven la gran mayoría de población china de Madrid. En su recorrido ha querido visibilizar aquí en España la campaña que la comunidad asiática ha llevado a cabo contra los prejuicios racistas y el coronavirus con el hastag: #NoSoyUnVirus. Esta campaña activa en redes sociales pretende prevenir ataques xénofobos como los que se han producido en Italia, Francia o aquí en España, en concreto en Huelva donde un grupo de estudiantes chinos se les impidió la entrada a un bar.

Durante su visita al barrio de Usera Fernando ha conocido a el padre Pedro Liu, un sacerdote chino que atiende a muchos feligreses de esta comunidad china en la parroquia Nuestra Señora de la Soledad. Nos hará un recorrido por el barrio donde visitaremos comercios, negocios, hablaremos con esa comunidad china y descubriremos la realidad del coronavirus. Padre Pedro Liu: “Uno si entra aquí parece que esté en China”. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad china y los vecinos que no son chinos de Usera desde que se conoció el coronavirus? “Yo no he notado nada, en la parroquia se nota que vienen menos chinos, pero no hay ninguno contagiado”,“los chinos tienen miedo”.