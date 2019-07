Cris, víctima de trata: “No sé a dónde me llevaban pero el lugar no era nada bueno"

Hay una noticia que, a día de hoy, pasa desapercibida y no debería. Una noticia que puede pasar en el lugar que menos te lo esperes. Habla de una realidad que puede estar sucediendo cerca de tu casa cerca de tu calle, o en los prostíbulos que muchas veces vemos cuando viajamos.

Hace unos días, un grupo de mujeres que estaban sometidas a la esclavitud sexual, fueron liberadas en Málaga, entre ellas se encontraba una niña de tan solo 15 años. Todas ellas nigerianas y estaban siendo explotadas por nigerianos. Eran utilizadas como prostitutas en la zona de Marbella y Benalmádena.

Estos clubes existen porque hay clientes. Faltan a los más elementales principios de la raza humana. Todo ello bajo amenazas.

España es uno de los principales países de destino de la trata de mujeres con fines de la explotación sexual. La mayoría de entre 18 y 25 años. Se han identificado mujeres de casi 60 países. Mueve más dinero que el tráfico de armas o droga.

Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la trata de seres humanos es la esclavitud de nuestros tiempos y, lamentablemente, una realidad en Europa y en nuestro país. Supone una violación de los derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de la persona y constituye una forma de delincuencia grave.

Las víctimas de la trata son captadas, transportadas o alojadas a través del engaño, aprovechando así su posible situación de vulnerabilidad o utilizando la fuerza con el fin de obtener un beneficio.

La fiscal adscrita a la Fiscalía General del Estado, Beatriz Sánchez, que conoce muy bien cómo funciona todo este movimiento. También escucharemos a mujeres como Cris y Elena víctimas de ello, que por fin respiran tranquilas tras este horror. Durante un año fueron auténticas esclavas de ello. Gracias al Proyecto de Esperanza han podido salir de ello.

Hoy en los micrófonos de 'La Tarde' hemos tenido la oportunidad de contar con dos grandes testimonios de dos afectadas, ellas con Cristina y Elena.

“No sé a dónde me llevaban pero el lugar no era para nada bueno. No era nada que a mí me hubiera gustado” afirma Cris. Todo empezó al morir su padre. Un familiar que después de abusar de ella se la trajo a España. “Yo hui del aeropuerto, no sabía dónde me estaban llevando. Cuando vi a los policías al salir del baño sabía que nada bueno iba a ocurrir” pero logró escapar. “De vez en cuando sigo teniendo pesadillas y cuando camino por la calle siento que alguien me persigue”.

En el caso de Elena todo empezó en 2012 y por una mala amistad cayó en esto, “Fueron los dos peores años de mi vida, y además, estar sin tus hijos y tu familia es muy duro”, cuenta. “Me manejaban a su antojo”. A día de hoy ha recuperado su autoestima pero aún tiene que luchar con los fantasmas del pasado.