El coste de los alimentos sigue subiendo. ¿Funciona poner un tope a los precios?

Te pongo un ejemplo: para hacer una tortilla española necesitamos huevos, patatas, cebolla -al gusto- y aceite de oliva. En el súpermercado estos ingredientes tienen estos precios:

el aceite de oliva virgen extra cuesta ahora 6€, un 33% más que hace un año;

una docena de huevos, 3€ de media, lo que significa que han subido un 28%;

las patatas 1,70€ el kilo. Hablamos de un 21% más que hace un año;

y están a 3€ el kilo cebollas, son 23% más caras.

Echando cuentas, hacer una simple tortilla de patata sale al doble de la que te la comiste hace un año. La cesta de la compra ha subido un 17% en febrero.

La inflación no se frena en los alimentos y muchas familias lo pasan mal para llenar el carro al menos con los mismos productos que compraban antes. La rebaja del IVA no ha logrado contener la inflación. Para buscar soluciones y después de un toque de atención de la ministra Nadia Calviño hoy se ha reunido el Observatorio de la Cadena Alimentaria. Pero no hay llegado a ningún tipo de acuerdo. Han quedado en volver a reunirse después de Semana Santa.

Fernando Trías de Bes, economista, escritor y profesor de economía de bolsillo de La Tardeha dicho que: “para intentar paliar la subida de los precios de los alimentos hay dos fórmulas. La primera, a corto plazo con medidas de urgencia. La segunda a largo plazo con incentivos a la agricultura o revisando el comercio internacional”.

Para Trías de Bes las políticas de control de precios acaban generando desanimo y problemas: “tu subes el precio hasta un punto. Efectivamente a corto plazo impides que supere ese precio. Pero a largo plazo haces que el agricultor deje de producir y haya escasez y por lo tanto que suba el precio”.

Una buena idea a corto plazo es generar una cesta básica, pero dejando que sea el distribuidor quien elija los productos, una idea que están llevando a cabo en Francia, según el economista Trías de Bes: “de esta manera no regulas, sino que fomentas la competencia. Obligas al distribuidor y productor a ser competitivo, elegir los mejores y productos y venderlos al mejor precio”.