"Asesino", "machista", y "villano". Son algunas de las palabras que utilizó Mercedes Milá para referirse a Hernán Cortés en TVE en un nuevo programa llamado El Mejor de la Historia, en el que pretenden elegir al español más importante de nuestra historia.

Un programa que tiene por mecánica, en cada entrega, elegir a uno de los 50 personajes propuestos y enfrentarlos en una final. Personajes que van desde Goya, hasta Miguel Induráin, pasando por Pérez-Galdós o Rafael Nadal. Lo cierto es que esta vez le tocó al conquistador extremeño, y los tertulianos y colaboradores lo tildaron de asesino para arriba.

Mercedes Milá llegaba a decir que le impresionaba de él "el machismo, cómo trataban a las tías...Era un asesino impresionante, muy villano, que se dedicaba a matar, a los aztecas, a los mayas...Los arrasaba a todos" decía.

Unas palabras que resultan de lo más "atrevidas" para los historiadores, que muestran su malestar por estas palabras de la tertuliana. Así nos lo contaba en La Tarde José Luis Corral, catedrático de Historia en la Universidad de Zaragoza.

"Hay que evitar en caer en el presentismo, juzgar a personajes del siglo XVI como si fueran personajes del XXI, es un error tremendo. No se puede llevar a un programa a juzgar a personajes del pasado más remoto haciendo una comparación que en absoluto son equiparables" explicaba.

"Se cae repetidamente en la famosa leyenda negra, calificar así a Hernán Cortés no deja de ser una leyenda negra" comenzaba contando.

El contundente mensaje a Mercedes Milá y Televisión Española

Para este catedrático de Historia, el programa funciona como un "divertimento", pero no debe trascender mucho más allá. Entre otras cosas, porque, según él, llevar a personas que no son especialistas en Historia a comentar sobre personajes históricos, "es una astracanada".

Por eso ha mandado un mensaje a Mercedes Milá y a Televisión Española en particular. "Es una televisión pública que pagamos todos y tiene que estar dirigida a educar a ciudadanos libres y críticos, no hacer esta especie de astracanadas. La televisión pública debe educar y buscar a gente más preparada" comenzaba diciendo.

De hecho, ha hecho un llamamiento a TVE para que, para esta clase de programas,busquen a personas especialistas, que estarían encantados de "hacerlo gratis".





"Esto no puede ser, que se haga por algo serio lo que no deja de ser una astracanada, me da bastante vergüenza y reparo. El tiempo de tantos profesores y docentes en museos, enseñando esto, hunden estrepitosamente este trabajo de tanto tiempo" recordaba.

Las razones por las que no es correcto llamar "asesino" a Hernán Cortés

Para este catedrático de Historia, llamar "asesino" y "villano" a Hernán Cortés es algo tremendamente gratuito, porque aunque sea "un personaje que nos caiga muy mal, pero fue muy importante".

Por eso, ha querido dar una serie de razones por las que no se puede considerar al conquistador como tal. "Para los que hablan del asesinato de los indios e indígenas hay que ver la situación del tiempo, saber que en 1512 Fernando el Católico promulgó las leyes de Burgos, extraordinarias, donde se conceden los mismos derechos para los indios, evangelizados, que para los españoles" decía.





"Hubo matanzas, evidentemente, también hizo mestizaje, no fue a acabar con los indígenas que vivían en un paraíso perdido. Los mexicas tenían sometidos a los pueblos vasallos de los alrededores, un régimen de tiranía y crueldad total, ahí están los restos arqueológicos. Cortés se alió con esos pueblos oprimidos para derrotar a los opresores, luego se impuso el español, pero hay que poner las cosas en su medida y no decir barbaridades" expresaba.

Para él, el gran problema de que ahora tantas personas digan estas "barbaridades", es la gran leyenda negra que se ha forjado en torno a nuestra historia. "No tenemos una historia de España escrita por españoles, la escribieron durante 3 siglos holandeses o ingleses, un desastre. Hemos caído en la trampa de creer errores de estos historiadores y falsedades que han hablado muy mal de la presencia española en América" sentenciaba.